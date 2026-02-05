РФ не имеет шансов дойти до Одессы и границы Молдовы

Боевые действия на фронте. Фото иллюстративное: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Россия не имеет реальных возможностей прорваться к Одессе, Николаеву или границам Молдовы. Активные боевые действия на юге и в Черном море для армии РФ пока недостижимы. Темпы наступления на востоке остаются крайне низкими. Поэтому заявления о масштабном прорыве остаются лишь на уровне угроз.

Об этом в эфире программы "Новое воскресенье" заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передают Новини.LIVE.

Планы России

Алексей Гончаренко подчеркнул, что разговоры о возможных десантах или прорывах на юг Украины не имеют оснований. Депутат напомнил, что Россия стремилась отрезать Украину от Черного моря, дойти до границы с Молдовой и в перспективе угрожать самой стране. Однако украинская армия разрушила эти планы и существенно ослабила позиции РФ в море.

"Благодаря действиям Вооруженных сил Украины российская мощь в Черном море фактически подорвана. Российские корабли боятся выходить в западную часть Черного моря. Ни о каких десантах или форсировании Днепра сегодня речь не идет", — подчеркнул нардеп.

Он также обратил внимание на ситуацию на Донбассе. Он отметил, что темпы продвижения российских войск там крайне низкие и уступают даже показателям времен Первой мировой войны. По его словам, российские силы уже длительное время пытаются захватить Покровск, где до полномасштабной войны проживало около 100 тысяч человек.

"Российские войска уже около 15 месяцев пытаются взять Покровск. За последние месяцы их продвижение измеряется сотнями метров, иногда — несколькими километрами. Это абсолютно мизерные результаты", — отметил он.

Депутат подытожил, что при таких темпах России понадобились бы десятки лет для захвата Украины.

"Никто не способен вести такую войну даже несколько лет, не говоря уже о ста. Поэтому шансов захватить Николаев или Одессу нет", — заявил Гончаренко.

