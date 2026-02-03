Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Румунія посилить свій захист в Чорному морі — як саме

Румунія посилить свій захист в Чорному морі — як саме

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 11:51
Румунія створює систему безпеки в Чорному морі
Пошуково-рятувальне судно у порту Румунії. Фото ілюстративне: Військово-морські сили

Румунія планує створити сучасну систему виявлення загроз у Чорному морі. Йдеться про захист енергетичної та торгової інфраструктури, зокрема газового проєкту Neptun Deep. Інвестиції охоплять радари, дрони та сенсорні системи. Завершити роботи мають до старту видобутку газу у 2027 році.

Про це повідомляють Reuters.

Реклама
Читайте також:

Захист Чорного моря

За словами економічного радника президента Румунії Раду Бурнете, країна зробить ставку на сучасні засоби спостереження, щоб краще контролювати безпекову ситуацію в морі. Інвестиції визначені як пріоритетні та мають бути реалізовані до початку видобутку газу на шельфі. Проєкт Neptun Deep, який належить OMV Petrom та державній компанії Romgaz, має запрацювати у 2027 році. Після цього Румунія може стати найбільшим виробником природного газу в ЄС і нетто-експортером енергоресурсів.

Частину витрат на розвиток оборонних і спостережних можливостей профінансують у межах ініціативи ЄС SAFE. За програмою Румунія може отримати до 16,6 млрд євро у 2026–2030 роках. Умови передбачають виробництво частини оборонної продукції в країні та можливість її експорту.

"Безсумнівно, Румунія повинна інвестувати в сучасні засоби виявлення", — наголосив він.

Бурнете зазначив, що кошти SAFE допоможуть відновити оборонну промисловість, підтримати економіку та частково переорієнтувати підприємства автомобільної галузі. Він також очікує, що оборонні витрати, запуск газового проєкту та скорочення бюджетного дефіциту прискорять економічне зростання з 2027 року.

Роль портів та моря

Окремо радник наголосив на ролі Чорного моря, Дунаю та порту Констанца. Разом із новими інвестиціями це підвищує привабливість Румунії та може зробити її важливим логістичним хабом для післявоєнного відновлення України. Частину інфраструктурних проєктів, що з’єднають Румунію з Молдовою та Україною, також планують фінансувати за програмою SAFE.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які судна перебувають у портах окупованого Криму. Також ми писали, що росіяни бояться атак, тому ховають кораблі в портах.

Одеса Чорне море Румунія Одеська область Новини Одеси захист
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації