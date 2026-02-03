Румунія створює систему безпеки в Чорному морі

Пошуково-рятувальне судно у порту Румунії. Фото ілюстративне: Військово-морські сили

Румунія планує створити сучасну систему виявлення загроз у Чорному морі. Йдеться про захист енергетичної та торгової інфраструктури, зокрема газового проєкту Neptun Deep. Інвестиції охоплять радари, дрони та сенсорні системи. Завершити роботи мають до старту видобутку газу у 2027 році.

Про це повідомляють Reuters.

Реклама

Читайте також:

Захист Чорного моря

За словами економічного радника президента Румунії Раду Бурнете, країна зробить ставку на сучасні засоби спостереження, щоб краще контролювати безпекову ситуацію в морі. Інвестиції визначені як пріоритетні та мають бути реалізовані до початку видобутку газу на шельфі. Проєкт Neptun Deep, який належить OMV Petrom та державній компанії Romgaz, має запрацювати у 2027 році. Після цього Румунія може стати найбільшим виробником природного газу в ЄС і нетто-експортером енергоресурсів.

Частину витрат на розвиток оборонних і спостережних можливостей профінансують у межах ініціативи ЄС SAFE. За програмою Румунія може отримати до 16,6 млрд євро у 2026–2030 роках. Умови передбачають виробництво частини оборонної продукції в країні та можливість її експорту.

"Безсумнівно, Румунія повинна інвестувати в сучасні засоби виявлення", — наголосив він.

Бурнете зазначив, що кошти SAFE допоможуть відновити оборонну промисловість, підтримати економіку та частково переорієнтувати підприємства автомобільної галузі. Він також очікує, що оборонні витрати, запуск газового проєкту та скорочення бюджетного дефіциту прискорять економічне зростання з 2027 року.

Роль портів та моря

Окремо радник наголосив на ролі Чорного моря, Дунаю та порту Констанца. Разом із новими інвестиціями це підвищує привабливість Румунії та може зробити її важливим логістичним хабом для післявоєнного відновлення України. Частину інфраструктурних проєктів, що з’єднають Румунію з Молдовою та Україною, також планують фінансувати за програмою SAFE.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які судна перебувають у портах окупованого Криму. Також ми писали, що росіяни бояться атак, тому ховають кораблі в портах.