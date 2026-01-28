Відео
Концесія двох терміналів порту на Одещині — відомі деталі

Концесія двох терміналів порту на Одещині — відомі деталі

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 17:45
Проєкт концесії порту Чорноморськ для інвесторів
Порт на Одещині. Фото ілюстративне: seaport.com.ua

В Україні готують масштабний проєкт публічно-приватного партнерства у порту Чорноморськ. Його презентували європейським і українським інвесторам у Брюсселі. Концесія дозволить приватному партнеру управляти терміналами до 40 років без приватизації державного майна. Проєкт покликаний зміцнити логістичні зв’язки України та ЄС.

Про це повідомили Міністерстві розвитку громад та територій України.

Проєкт Чорноморського порту

У Брюсселі відбувся захід, присвячений конкурсу з визначення концесіонера Першого та Контейнерного терміналів порту Чорноморськ. Організувала його Європейська Комісія, участь взяли представники українського Мінрозвитку, радники ЄБРР та IFC, а також 42 міжнародні та українські компанії — оператори контейнерних перевезень, керівники портів і інвестиційні фонди. Представники Мінрозвитку розповіли ключові параметри проєкту та процедуру конкурсу, зокрема етапи відбору і механізм конкурентного діалогу.

"Концесія не є приватизацією, держава зберігає право власності та контролює виконання зобов’язань інвестора", — підкреслила Перша заступниця Міністра Альона Шкрум.

Заступник Міністра Андрій Кашуба наголосив на стійкості портового сектору та готовності України залучати інвестиції навіть під час війни. У 2025 році українські порти обробили 86,2 млн тонн вантажів, а контейнерний трафік зріс на 66% — до 215 748 TEU. Він назвав термінали Чорноморська одними з найперспективніших для розвитку логістики України та ЄС.

Проєкт ППП у порту Чорноморськ має зміцнити інтеграцію України у глобальні торговельні ланцюги та створити нові можливості для розвитку торгівлі.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки зерна перевезли через українські порти. Також ми писали про те, яке майбутнє у портів Одещини.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
