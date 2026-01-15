Ракетний удар по порту Одещини вдень

Пошкоджені контейнери. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Сьогодні вдень російські війська знову атакували портову інфраструктуру Одещини. Балістична ракета влучила в район причалу з контейнерами. На місці спалахнула пожежа. Є поранений серед цивільного екіпажу судна.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

Удар стався на території Одеського району. За попередніми даними, балістична ракета поцілила в район причалу, де зберігалися контейнерні вантажі. Після вибуху виникло загоряння, на місці працюють відповідні служби. Під час атаки було пошкоджено цивільне вантажне судно під прапором Мальти. Постраждав один із членів екіпажу. Йому надають медичну допомогу, стан уточнюється.

Наслідки ракетного удару ще встановлюють. Влада закликає жителів Одещини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу прямувати до укриттів у разі небезпеки.

