Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Удар по портовой инфраструктуре Одесчине — повреждено судно

Удар по портовой инфраструктуре Одесчине — повреждено судно

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 16:45
Ракетный удар по порту Одесской области днем
Поврежденные контейнеры. Фото: Олег Кипер/Telegram

Сегодня днем российские войска снова атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Баллистическая ракета попала в район причала с контейнерами. На месте вспыхнул пожар. Есть раненый среди гражданского экипажа судна.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки

Удар произошел на территории Одесского района. По предварительным данным, баллистическая ракета попала в район причала, где хранились контейнерные грузы. После взрыва возникло возгорание, на месте работают соответствующие службы. Во время атаки было повреждено гражданское грузовое судно под флагом Мальты. Пострадал один из членов экипажа. Ему оказывают медицинскую помощь, состояние уточняется.

Последствия ракетного удара еще устанавливают. Власти призывают жителей Одесской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу направляться в укрытия в случае опасности.

Напомним, мы сообщали, что ночью РФ атаковала юг Одесской области. Также мы писали, что под ударом оказался Киев.

Одесса порт Одесская область обстрелы Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации