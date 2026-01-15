Ракетный удар по порту Одесской области днем

Поврежденные контейнеры. Фото: Олег Кипер/Telegram

Сегодня днем российские войска снова атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Баллистическая ракета попала в район причала с контейнерами. На месте вспыхнул пожар. Есть раненый среди гражданского экипажа судна.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

Удар произошел на территории Одесского района. По предварительным данным, баллистическая ракета попала в район причала, где хранились контейнерные грузы. После взрыва возникло возгорание, на месте работают соответствующие службы. Во время атаки было повреждено гражданское грузовое судно под флагом Мальты. Пострадал один из членов экипажа. Ему оказывают медицинскую помощь, состояние уточняется.

Последствия ракетного удара еще устанавливают. Власти призывают жителей Одесской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу направляться в укрытия в случае опасности.

