Ночная атака дронов на юг Одесской области

Огнеборец тушит пожар после атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Ночью, 15 января, российские войска атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских целей. В то же время не обошлось без последствий. Повреждения зафиксировали в Белгород-Днестровском районе.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки

Во время ночной атаки дроны врага направили на южные районы Одесской области. Силы ПВО отработали по большинству беспилотников и не допустили значительно более масштабных разрушений. В Белгород-Днестровском районе в результате попаданий были разрушены два одноэтажных административных здания. После удара вспыхнул пожар, который спасатели оперативно потушили. Пострадал охранник объекта. Ему оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

Сейчас профильные службы работают над ликвидацией последствий атаки. Правоохранители документируют очередные военные преступления россии против гражданского населения Одесской области.

Напомним, мы сообщали, что Россия атаковала Киев дронами. Также мы писали, что российский дрон упал возле памятника Бандере во Львове.