Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Обстріл Одещини — стали відомі наслідки нічної атаки

Обстріл Одещини — стали відомі наслідки нічної атаки

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 12:04
Нічна атака дронів на південь Одещини
ВОгнеборець гасить пожежу після атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Уночі, 15 січня, російські війська атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей. Водночас не обійшлося без наслідків. Пошкодження зафіксували в Білгород-Дністровському районі.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки

Під час нічної атаки дрони ворога спрямували на південні райони Одещини. Сили ППО відпрацювали по більшості безпілотників і не допустила значно масштабніших руйнувань. У Білгород-Дністровському районі внаслідок влучань було зруйновано дві одноповерхові адміністративні будівлі. Після удару спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Постраждав охоронець об’єкта. Йому надали медичну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Наразі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини росії проти цивільного населення Одещини.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія атакувала Київ дронами. Також ми писали, що російський дрон впав біля пам'ятника Бандері у Львові.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації