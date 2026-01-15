Нічна атака дронів на південь Одещини

ВОгнеборець гасить пожежу після атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Уночі, 15 січня, російські війська атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей. Водночас не обійшлося без наслідків. Пошкодження зафіксували в Білгород-Дністровському районі.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

Під час нічної атаки дрони ворога спрямували на південні райони Одещини. Сили ППО відпрацювали по більшості безпілотників і не допустила значно масштабніших руйнувань. У Білгород-Дністровському районі внаслідок влучань було зруйновано дві одноповерхові адміністративні будівлі. Після удару спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Постраждав охоронець об’єкта. Йому надали медичну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Наразі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини росії проти цивільного населення Одещини.

