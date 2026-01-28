Видео
Концессия двух терминалов порта в Одесчины — известны детали

Концессия двух терминалов порта в Одесчины — известны детали

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 17:45
Проект концессии порта Черноморск для инвесторов
Порт в Одесской области. Фото иллюстративное: seaport.com.ua

В Украине готовят масштабный проект публично-частного партнерства в порту Черноморск. Его презентовали европейским и украинским инвесторам в Брюсселе. Концессия позволит частному партнеру управлять терминалами до 40 лет без приватизации государственного имущества. Проект призван укрепить логистические связи Украины и ЕС.

Об этом сообщили Министерстве развития общин и территорий Украины.

Читайте также:

Проект Черноморского порта

В Брюсселе состоялось мероприятие, посвященное конкурсу по определению концессионера Первого и Контейнерного терминалов порта Черноморск. Организовала его Европейская Комиссия, участие приняли представители украинского Минразвития, советники ЕБРР и IFC, а также 42 международные и украинские компании — операторы контейнерных перевозок, руководители портов и инвестиционные фонды. Представители Минразвития рассказали ключевые параметры проекта и процедуру конкурса, в частности этапы отбора и механизм конкурентного диалога.

"Концессия не является приватизацией, государство сохраняет право собственности и контролирует выполнение обязательств инвестора", — подчеркнула Первый заместитель Министра Алена Шкрум.

Заместитель Министра Андрей Кашуба отметил устойчивость портового сектора и готовность Украины привлекать инвестиции даже во время войны. В 2025 году украинские порты обработали 86,2 млн тонн грузов, а контейнерный трафик вырос на 66% — до 215 748 TEU. Он назвал терминалы Черноморска одними из самых перспективных для развития логистики Украины и ЕС.

Проект ППП в порту Черноморск должен укрепить интеграцию Украины в глобальные торговые цепи и создать новые возможности для развития торговли.

Напомним, мы сообщали о том, сколько зерна перевезли через украинские порты. Также мы писали о том, какое будущее у портов Одесской области.

Одесса порт Одесская область Новости Одессы морской порт
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
