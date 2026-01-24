Через морской коридор экспортировали 100 млн тонн зерна

Судно в Одесском порту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С сентября 2023 года украинским морским коридором экспортировали почти 169 миллионов тонн грузов. Несмотря на постоянные удары России по портам и логистике, судоходство не остановилось.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Украинский морской коридор работает

В министерстве уточнили, что за время функционирования коридора, им вывезли 168,9 миллиона тонн грузов, из которых 100 миллионов тонн составляют зерновые культуры.

Удары по гражданской инфраструктуре

Там отметили, что Россия уже четвертый год подряд атакует гражданскую и критическую инфраструктуру Украины — порты, логистические узлы и энергетику. Цель этих ударов — сорвать экспорт и подорвать глобальную продовольственную безопасность.

По их данным, только за период со 2 декабря 2025 года по 12 января 2026 года пришлось около 10% всех разрушений портовой и логистической инфраструктуры, зафиксированных с 2022 года.

При этом более 40% всего объема грузов, перевезенных по морскому коридору, приходится именно на 2025 год.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что за этими цифрами стоит ежедневная работа тысяч людей.

"За каждой цифрой в этой статистике стоят люди - работники портов, логисты, моряки, диспетчеры, инженеры и ремонтные бригады. Они работают в чрезвычайно сложных и опасных условиях, но ежедневно обеспечивают движение судов и выполнение экспортных контрактов", — отметил Алексей Кулеба.

По его словам, несмотря на постоянные обстрелы и угрозы, украинская логистика не является изолированной. Порты работают, а решение о движении судов принимают с учетом реальной ситуации с безопасностью.

Напомним, как изменились цены на зерно в первые дни 2026 года. Также мы писали, что Россия вывезла из Украины 2 млн тонн зерна.