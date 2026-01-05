Экспорт через порты Одесской области: 147 млн тонн грузов

Корабль в порту Одесской области. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Порты Одесской области остаются ключевыми для украинского экспорта. За время работы морского коридора они отправили за границу почти 147 миллионов тонн грузов. Продукцию доставляли в более чем 50 стран мира.

Об этом говорится в Программе социально-экономического и культурного развития Одесской области на 2026 год.

Реклама

Читайте также:

Работа портов

За девять месяцев 2025 года грузопереработка в морских портах области составила 61,2 миллиона тонн. Это на 17,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Основу перевалки традиционно составлял экспорт — 51,4 миллиона тонн, или 76,2% от общего объема. Из них 29 миллионов тонн пришлось на зерновые культуры.

В то же время импортные грузы показали рост. За девять месяцев их объем увеличился на 42,2% и достиг 9,3 миллиона тонн. В документе также указано, что украинский морской коридор стабильно работает уже более двух лет. За это время через него было перевезено 147,5 миллиона тонн грузов, из которых 89,3 миллиона тонн — зерно. Коридором воспользовались 5789 судов, которые доставили украинскую продукцию в страны Европы, Азии и Африки.

Напомним, мы сообщали, что в первый день нового года Россия атаковала порты Одесской области. Также мы писали о том, чего хочет РФ атакуя морские порты региона.