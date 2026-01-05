Експорт через порти Одещини: 147 млн тонн вантажів

Корабель в порту Одещини. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Порти Одеської області залишаються ключовими для українського експорту. За час роботи морського коридору вони відправили за кордон майже 147 мільйонів тонн вантажів. Продукцію доставляли до понад 50 країн світу.

Про це йдеться у Програмі соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2026 рік.

Робота портів

За дев’ять місяців 2025 року вантажопереробка в морських портах області склала 61,2 мільйона тонн. Це на 17,4% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Основу перевалки традиційно становив експорт — 51,4 мільйона тонн, або 76,2% від загального обсягу. З них 29 мільйонів тонн припало на зернові культури.

Водночас імпортні вантажі показали зростання. За дев’ять місяців їх обсяг збільшився на 42,2% і сягнув 9,3 мільйона тонн. У документі також зазначено, що український морський коридор стабільно працює вже понад два роки. За цей час через нього було перевезено 147,5 мільйона тонн вантажів, з яких 89,3 мільйона тонн — зерно. Коридором скористалися 5789 суден, які доставили українську продукцію до країн Європи, Азії та Африки.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у перший день нового року Росія атакувала порти Одещини. Також ми писали про те, чого прагне РФ атакуючи морські порти регіону.