Через морський коридор експортували 100 млн тонн зерна

Судно в Одеському порту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З вересня 2023 року українським морським коридором експортували майже 169 мільйонів тонн вантажів. Попри постійні удари Росії по портах і логістиці, судноплавство не зупинилося.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Реклама

Читайте також:

Український морський коридор працює

У міністерстві уточнили, що за час функціонування коридору, ним вивезли 168,9 мільйона тонн вантажів, із яких 100 мільйонів тонн становлять зернові культури.

Удари по цивільній інфраструктурі

Там зазначили, що Росія вже четвертий рік поспіль атакує цивільну та критичну інфраструктуру України — порти, логістичні вузли та енергетику. Мета цих ударів — зірвати експорт і підірвати глобальну продовольчу безпеку.

За їхніми даними, лише за період із 2 грудня 2025 року по 12 січня 2026 року припало близько 10% усіх руйнувань портової та логістичної інфраструктури, зафіксованих з 2022 року.

Водночас понад 40% усього обсягу вантажів, перевезених морським коридором, припадає саме на 2025 рік.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що за цими цифрами стоїть щоденна робота тисяч людей.

"За кожною цифрою в цій статистиці стоять люди — працівники портів, логісти, моряки, диспетчери, інженери та ремонтні бригади. Вони працюють у надзвичайно складних і небезпечних умовах, але щодня забезпечують рух суден і виконання експортних контрактів", — зазначив Олексій Кулеба.

За його словами, попри постійні обстріли та загрози, українська логістика не є ізольованою. Порти працюють, а рішення щодо руху суден ухвалюють з урахуванням реальної безпекової ситуації.

Нагадаємо, як змінилися ціни на зерно у перші дні 2026 року. Також ми писали, що Росія вивезла з України 2 млн тонн зерна.