Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Стало відомо, скільки всього зерна перевезли Чорним морем

Стало відомо, скільки всього зерна перевезли Чорним морем

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 18:34
Через морський коридор експортували 100 млн тонн зерна
Судно в Одеському порту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З вересня 2023 року українським морським коридором експортували майже 169 мільйонів тонн вантажів. Попри постійні удари Росії по портах і логістиці, судноплавство не зупинилося.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Реклама
Читайте також:

Український морський коридор працює

У міністерстві уточнили, що за час функціонування коридору, ним вивезли 168,9 мільйона тонн вантажів, із яких 100 мільйонів тонн становлять зернові культури.

Удари по цивільній інфраструктурі

Там зазначили, що Росія вже четвертий рік поспіль атакує цивільну та критичну інфраструктуру України — порти, логістичні вузли та енергетику. Мета цих ударів — зірвати експорт і підірвати глобальну продовольчу безпеку.

За їхніми даними, лише за період із 2 грудня 2025 року по 12 січня 2026 року припало близько 10% усіх руйнувань портової та логістичної інфраструктури, зафіксованих з 2022 року.

Водночас понад 40% усього обсягу вантажів, перевезених морським коридором, припадає саме на 2025 рік. 

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що за цими цифрами стоїть щоденна робота тисяч людей.

"За кожною цифрою в цій статистиці стоять люди — працівники портів, логісти, моряки, диспетчери, інженери та ремонтні бригади. Вони працюють у надзвичайно складних і небезпечних умовах, але щодня забезпечують рух суден і виконання експортних контрактів", — зазначив Олексій Кулеба.

За його словами, попри постійні обстріли та загрози, українська логістика не є ізольованою. Порти працюють, а рішення щодо руху суден ухвалюють з урахуванням реальної безпекової ситуації.

Нагадаємо, як змінилися ціни на зерно у перші дні 2026 року. Також ми писали, що Росія вивезла з України 2 млн тонн зерна.

Одеса Чорне море порт Одеська область зерно Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації