Україна
Главная Одесса Изменение логистики — какое будущее у портов Одесчины

Изменение логистики — какое будущее у портов Одесчины

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 16:03
Порты и лиманы Одесской области: перспективы после войны
Судно в порту в Одесской области. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После войны логистика на юге Украины изменится, но роль Одессы будет расти. Порты и лиманы могут стать ключевыми точками экономического развития региона. Важно смотреть на инфраструктуру шире и планировать на перспективу. Лиманы стоит использовать не как экологическую проблему, а как источник дохода для области.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал экономист Олег Рубель.

Работа портов

По словам экономиста Олега Рубеля, отдельные элементы портовой инфраструктуры в будущем могут передавать в долгосрочную концессию. Порты остаются привлекательными даже с учетом изменений в логистике после войны.

"Северо-западная часть Черного моря и в дальнейшем будет активно осваиваться", — отметил эксперт.

При этом важно использовать потенциал лиманов, которые могут стать транспортными узлами и приносить прибыль. Особое внимание стоит уделить Хаджибейскому лиману, Днестровскому лиману и лиману Сасык.

"Это не только вопрос экологии — это источник дохода для региона, если грамотно интегрировать их в логистику", — добавляет специалист.

При развитии инфраструктуры необходимо учитывать изменение климата и будущие политические условия. После войны транспортная сеть и порты региона могут активно развиваться, создавая экономические выгоды для государства и местных общин.

Напомним, мы сообщали о том, что днем, 15 января, россияне атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области. Также мы писали, что в портах Одесской области изменили таможенные правила.

Одесса порт Одесская область Одесский порт Новости Одессы логистика
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
