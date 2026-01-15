Удары по портам уменьшили экспорт Украины на 47%

Судно в порту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Российские атаки по портовой инфраструктуре привели к резкому падению украинского экспорта. Больше всего пострадали порты Одессы и Дуная. За год объемы вывоза продукции сократились почти наполовину. Это уже бьет по всему аграрному сектору.

Об этом в Media Centre Ukraine рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Удары по портам

Удары российских войск по портам серьезно ударили по экспортному потенциалу Украины. Из-за повреждения инфраструктуры аграрный бизнес не может работать в полном объеме. По словам Дениса Марчука, сейчас показатели существенно просели именно из-за атак на порты Одесской области и Дунайского региона.

Сейчас Украина экспортировала около 16 миллионов тонн аграрной продукции. В прошлом году за этот же период объем был примерно на 6 миллионов тонн больше. Общее падение составляет около 47%.

"Ситуация с логистикой влечет дополнительные затраты на страхование. Соответственно товаропроизводитель будет получать меньшую цену за свою продукцию, и насколько качественно он будет подготовлен к посеву яровых культур. Потому что и оборудование, и посевной материал покупается за валюту", — пояснил эксперт.

Такая ситуация уже имеет последствия для аграриев. Уменьшение экспорта усложняет подготовку к новой посевной кампании яровых культур и влияет на финансовые возможности сельхозпроизводителей.

