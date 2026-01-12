Новые таможенные правила для контейнеров в портах Украины

Судно с контейнерами в порту. Фото иллюстративное: iStock

В морских и речных портах Украины изменили таможенные правила для контейнерных грузов. Теперь часть оформления можно сделать еще до заезда транспорта в порт. Это должно уменьшить очереди, ускорить логистику и сделать порты более безопасными.

О нововведениях сообщила Государственная таможенная служба.

Новые правила

Правительство приняло постановление, которое меняет подход к таможенному оформлению контейнеров. Отныне грузы можно оформлять в режим транзита еще до того, как транспорт заедет на территорию порта. Если система управления рисками не определит дополнительные проверки, контейнеры смогут быстрее покидать порт. Одна из главных задач изменений — не допустить скопления большого количества грузовиков в зонах таможенного контроля. Это особенно важно для портов, которые остаются уязвимыми во время воздушных атак. Меньше транспорта — меньше рисков для критической инфраструктуры.

Новые правила также упрощают транзит товаров через сопредельные государства. В частности, разрешен внутренний транзит без предоставления финансовых гарантий уплаты таможенных платежей. Это касается и маршрутов через Молдову, которые сейчас активно используют для ввоза товаров в Украину. Ожидается, что эти изменения помогут быстрее доставлять как коммерческие, так и критически важные грузы, а порты будут работать без перегрузки и лишних задержек.

