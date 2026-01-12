Відео
У портах Одещини нові митні правила — що зміниться

У портах Одещини нові митні правила — що зміниться

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 10:49
Нові митні правила для контейнерів у портах України
Судно з контейнерами у порту. Фото ілюстративне: iStock

У морських і річкових портах України змінили митні правила для контейнерних вантажів. Тепер частину оформлення можна зробити ще до заїзду транспорту в порт. Це має зменшити черги, пришвидшити логістику та зробити порти безпечнішими.

Про нововведення повідомила Державна митна служба.

Нові правила

Уряд ухвалив постанову, яка змінює підхід до митного оформлення контейнерів. Відтепер вантажі можна оформлювати в режим транзиту ще до того, як транспорт заїде на територію порту. Якщо система управління ризиками не визначить додаткові перевірки, контейнери зможуть швидше залишати порт. Одне з головних завдань змін — не допустити скупчення великої кількості вантажівок у зонах митного контролю. Це особливо важливо для портів, які залишаються вразливими під час повітряних атак. Менше транспорту — менше ризиків для критичної інфраструктури.

Нові правила також спрощують транзит товарів через суміжні держави. Зокрема, дозволено внутрішній транзит без надання фінансових гарантій сплати митних платежів. Це стосується і маршрутів через Молдову, які нині активно використовують для ввезення товарів в Україну. Очікується, що ці зміни допоможуть швидше доставляти як комерційні, так і критично важливі вантажі, а порти працюватимуть без перевантаження та зайвих затримок.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що для портів Одещини планують посили захист та купити нові судна. Також ми писали, що 9 січня РФ атакувала два іноземні судна на Одещині.

Одеса порт Одеська область Одеський порт митниця
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
