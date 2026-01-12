Нові митні правила для контейнерів у портах України

Судно з контейнерами у порту. Фото ілюстративне: iStock

У морських і річкових портах України змінили митні правила для контейнерних вантажів. Тепер частину оформлення можна зробити ще до заїзду транспорту в порт. Це має зменшити черги, пришвидшити логістику та зробити порти безпечнішими.

Про нововведення повідомила Державна митна служба.

Реклама

Читайте також:

Нові правила

Уряд ухвалив постанову, яка змінює підхід до митного оформлення контейнерів. Відтепер вантажі можна оформлювати в режим транзиту ще до того, як транспорт заїде на територію порту. Якщо система управління ризиками не визначить додаткові перевірки, контейнери зможуть швидше залишати порт. Одне з головних завдань змін — не допустити скупчення великої кількості вантажівок у зонах митного контролю. Це особливо важливо для портів, які залишаються вразливими під час повітряних атак. Менше транспорту — менше ризиків для критичної інфраструктури.

Нові правила також спрощують транзит товарів через суміжні держави. Зокрема, дозволено внутрішній транзит без надання фінансових гарантій сплати митних платежів. Це стосується і маршрутів через Молдову, які нині активно використовують для ввезення товарів в Україну. Очікується, що ці зміни допоможуть швидше доставляти як комерційні, так і критично важливі вантажі, а порти працюватимуть без перевантаження та зайвих затримок.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що для портів Одещини планують посили захист та купити нові судна. Також ми писали, що 9 січня РФ атакувала два іноземні судна на Одещині.