Удари по портах зменшили експорт України на 47%

Російські атаки по портовій інфраструктурі призвели до різкого падіння українського експорту. Найбільше постраждали порти Одеси та Дунаю. За рік обсяги вивезення продукції скоротилися майже наполовину. Це вже б’є по всьому аграрному сектору.

Про це в Media Centre Ukraine розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Удари по портах

Удари російських військ по портах серйозно вдарили по експортному потенціалу України. Через пошкодження інфраструктури аграрний бізнес не може працювати в повному обсязі. За словами Дениса Марчука, зараз показники суттєво просіли саме через атаки на порти Одещини та Дунайського регіону.

Наразі Україна експортувала близько 16 мільйонів тонн аграрної продукції. Торік за цей самий період обсяг був приблизно на 6 мільйонів тонн більшим. Загальне падіння становить близько 47%.

"Ситуація з логістикою тягне додаткові затрати на страхування. Відповідно товаровиробник буде отримувати меншу ціну за свою продукцію, і наскільки якісно він буде підготовлений до посіву ярих культур. Бо і обладнання, і посівний матеріал купується за валюту", – пояснив експерт.

Така ситуація вже має наслідки для аграріїв. Зменшення експорту ускладнює підготовку до нової посівної кампанії ярих культур і впливає на фінансові можливості сільгоспвиробників.

