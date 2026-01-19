Порти та лимани Одещини: перспективи після війни

Судно в порту на Одещині. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після війни логістика на півдні України зміниться, але роль Одеси зростатиме. Порти та лимани можуть стати ключовими точками економічного розвитку регіону. Важливо дивитися на інфраструктуру ширше та планувати на перспективу. Лимани варто використовувати не як екологічну проблему, а як джерело доходу для області.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів економіст Олег Рубель.

Робота портів

За словами економіста Олега Рубеля, окремі елементи портової інфраструктури в майбутньому можуть передавати в довгострокову концесію. Порти залишаються привабливими навіть з урахуванням змін у логістиці після війни.

"Північно-західна частина Чорного моря й надалі активно освоюватиметься", — зазначив експерт.

Водночас важливо використовувати потенціал лиманів, які можуть стати транспортними вузлами та приносити прибуток. Особливу увагу варто приділити Хаджибейському лиману, Дністровському лиману та лиману Сасик.

"Це не лише питання екології — це джерело доходу для регіону, якщо грамотно інтегрувати їх у логістику", — додає фахівець.

Під час розвитку інфраструктури необхідно враховувати зміну клімату та майбутні політичні умови. Після війни транспортна мережа та порти регіону можуть активно розвиватися, створюючи економічні вигоди для держави та місцевих громад.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що вдень, 15 січня, росіяни атакували портову інфраструктуру на Одещині. Також ми писали, що в портах Одещини змінили митні правила.