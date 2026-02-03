Румыния создает систему безопасности в Черном море

Поисково-спасательное судно в порту Румынии. Фото иллюстративное: Военно-морские силы

Румыния планирует создать современную систему обнаружения угроз в Черном море. Речь идет о защите энергетической и торговой инфраструктуры, в частности газового проекта Neptun Deep. Инвестиции охватят радары, дроны и сенсорные системы. Завершить работы должны до старта добычи газа в 2027 году.

Об этом сообщают Reuters.

Защита Черного моря

По словам экономического советника президента Румынии Раду Бурнете, страна сделает ставку на современные средства наблюдения, чтобы лучше контролировать ситуацию с безопасностью в море. Инвестиции определены как приоритетные и должны быть реализованы до начала добычи газа на шельфе. Проект Neptun Deep, который принадлежит OMV Petrom и государственной компании Romgaz, должен заработать в 2027 году. После этого Румыния может стать крупнейшим производителем природного газа в ЕС и нетто-экспортером энергоресурсов.

Часть расходов на развитие оборонных и наблюдательных возможностей профинансируют в рамках инициативы ЕС SAFE. По программе Румыния может получить до 16,6 млрд евро в 2026-2030 годах. Условия предусматривают производство части оборонной продукции в стране и возможность ее экспорта.

"Несомненно, Румыния должна инвестировать в современные средства обнаружения", — подчеркнул он.

Бурнете отметил, что средства SAFE помогут восстановить оборонную промышленность, поддержать экономику и частично переориентировать предприятия автомобильной отрасли. Он также ожидает, что оборонные расходы, запуск газового проекта и сокращение бюджетного дефицита ускорят экономический рост с 2027 года.

Роль портов и моря

Отдельно советник отметил роль Черного моря, Дуная и порта Констанца. Вместе с новыми инвестициями это повышает привлекательность Румынии и может сделать ее важным логистическим хабом для послевоенного восстановления Украины. Часть инфраструктурных проектов, которые соединят Румынию с Молдовой и Украиной, также планируют финансировать по программе SAFE.

