Урожай та експорт зерна України у 2025 році

Завантаження зерна. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри війну, обстріли портів і заміновані поля, Україна у 2025 році зібрала більший урожай зернових. Країна повністю забезпечена зерном і зберегла потужний експортний потенціал. Ключову роль відіграв морський коридор у Чорному морі. Водночас удари по портовій інфраструктурі гальмують відвантаження і б’ють по економіці.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький, передають Новини.LIVE.

Урожай зернових

У 2025 році урожай зернових в Україні становив 61,8 млн тонн — це більше, ніж торік, коли зібрали близько 56 млн тонн. За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, країна не лише повністю забезпечена зерном, а й має ресурс для експорту.

"Українські аграрії вже майже чотири роки працюють у надзвичайно складних умовах, але тримають продовольчу безпеку України і світових ринків", — зазначив він.

Експортний потенціал у сезоні оцінюють у 47 млн тонн, тоді як внутрішнє споживання становить близько 16 млн тонн. По олійних культурах показники скромніші — 18,5 млн тонн проти майже 22,5 млн тонн у 2024 році. Загалом зернові та олійні культури дали понад 80 млн тонн урожаю, що в умовах війни вважають сильним результатом.

Зростання зернових забезпечили насамперед північні, західні та центральні області. Вони компенсували втрати півдня і південного сходу, де через посуху та заморозки врожаї були нижчими. Основний приріст дала кукурудза — аграрії збільшили площі її посівів.

Експорт Чорним морем

Експорт майже повністю тримається на Чорному морі. Через морський коридор уздовж узбережжя Румунії та Болгарії йде понад 90% аграрної продукції. Залізниця забезпечує ще 7–8%, решта — автотранспорт.

"Морський коридор — це ключовий маршрут за обсягами і собівартістю перевезень", — наголосив Висоцький.

Водночас обстріли портів безпосередньо б’ють по темпах експорту. В окремі місяці відвантаження скорочуються на 20–30%. Через це накопичується до 10 млн тонн непроданого зерна. Це не критично для ринку, але відчутно для економіки, адже держава і виробники недоотримують валютну виручку.

