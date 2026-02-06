Урожай и экспорт зерна Украины в 2025 году

Загрузка зерна. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на войну, обстрелы портов и заминированные поля, Украина в 2025 году собрала больший урожай зерновых. Страна полностью обеспечена зерном и сохранила мощный экспортный потенциал. Ключевую роль сыграл морской коридор в Черном море. В то же время удары по портовой инфраструктуре тормозят отгрузки и бьют по экономике.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передают Новини.LIVE.

Урожай зерновых

В 2025 году урожай зерновых в Украине составил 61,8 млн тонн — это больше, чем в прошлом году, когда собрали около 56 млн тонн. По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, страна не только полностью обеспечена зерном, но и имеет ресурс для экспорта.

"Украинские аграрии уже почти четыре года работают в чрезвычайно сложных условиях, но держат продовольственную безопасность Украины и мировых рынков", — отметил он.

Экспортный потенциал в сезоне оценивается в 47 млн тонн, тогда как внутреннее потребление составляет около 16 млн тонн. По масличным культурам показатели скромнее — 18,5 млн тонн против почти 22,5 млн тонн в 2024 году. В целом зерновые и масличные культуры дали более 80 млн тонн урожая, что в условиях войны считают сильным результатом.

Рост зерновых обеспечили прежде всего северные, западные и центральные области. Они компенсировали потери юга и юго-востока, где из-за засухи и заморозков урожаи были ниже. Основной прирост дала кукуруза — аграрии увеличили площади ее посевов.

Экспорт по Черному морю

Экспорт почти полностью держится на Черном море. Через морской коридор вдоль побережья Румынии и Болгарии идет более 90% аграрной продукции. Железная дорога обеспечивает еще 7-8%, остальное — автотранспорт.

"Морской коридор — это ключевой маршрут по объемам и себестоимости перевозок", — подчеркнул Высоцкий.

В то же время обстрелы портов непосредственно бьют по темпам экспорта. В отдельные месяцы отгрузки сокращаются на 20-30%. Из-за этого накапливается до 10 млн тонн непроданного зерна. Это не критично для рынка, но ощутимо для экономики, ведь государство и производители недополучают валютную выручку.

Напомним, мы сообщали, что на агрорынке растет цена на кукурузу из-за морозов, которые усложняют логистику и фермеров. Последние хотят дождаться более благоприятных условий для торговли.

Также мы писали о том, что Румыния усиливает свою безопасность в Черном море. Там планируют создать современную систему обнаружения угроз. Речь идет о защите энергетической и торговой инфраструктуры, в частности газового проекта Neptun Deep.