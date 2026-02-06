Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Обстрелы портов Одесчины — враг мешает экспорту зерна

Обстрелы портов Одесчины — враг мешает экспорту зерна

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 15:53
Урожай и экспорт зерна Украины в 2025 году
Загрузка зерна. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на войну, обстрелы портов и заминированные поля, Украина в 2025 году собрала больший урожай зерновых. Страна полностью обеспечена зерном и сохранила мощный экспортный потенциал. Ключевую роль сыграл морской коридор в Черном море. В то же время удары по портовой инфраструктуре тормозят отгрузки и бьют по экономике.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Урожай зерновых

В 2025 году урожай зерновых в Украине составил 61,8 млн тонн — это больше, чем в прошлом году, когда собрали около 56 млн тонн. По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, страна не только полностью обеспечена зерном, но и имеет ресурс для экспорта.

"Украинские аграрии уже почти четыре года работают в чрезвычайно сложных условиях, но держат продовольственную безопасность Украины и мировых рынков", — отметил он.

Экспортный потенциал в сезоне оценивается в 47 млн тонн, тогда как внутреннее потребление составляет около 16 млн тонн. По масличным культурам показатели скромнее — 18,5 млн тонн против почти 22,5 млн тонн в 2024 году. В целом зерновые и масличные культуры дали более 80 млн тонн урожая, что в условиях войны считают сильным результатом.

Рост зерновых обеспечили прежде всего северные, западные и центральные области. Они компенсировали потери юга и юго-востока, где из-за засухи и заморозков урожаи были ниже. Основной прирост дала кукуруза — аграрии увеличили площади ее посевов.

Экспорт по Черному морю

Экспорт почти полностью держится на Черном море. Через морской коридор вдоль побережья Румынии и Болгарии идет более 90% аграрной продукции. Железная дорога обеспечивает еще 7-8%, остальное — автотранспорт.

"Морской коридор — это ключевой маршрут по объемам и себестоимости перевозок", — подчеркнул Высоцкий.

В то же время обстрелы портов непосредственно бьют по темпам экспорта. В отдельные месяцы отгрузки сокращаются на 20-30%. Из-за этого накапливается до 10 млн тонн непроданного зерна. Это не критично для рынка, но ощутимо для экономики, ведь государство и производители недополучают валютную выручку.

Напомним, мы сообщали, что на агрорынке растет цена на кукурузу из-за морозов, которые усложняют логистику и фермеров. Последние хотят дождаться более благоприятных условий для торговли.

Также мы писали о том, что Румыния усиливает свою безопасность в Черном море. Там планируют создать современную систему обнаружения угроз. Речь идет о защите энергетической и торговой инфраструктуры, в частности газового проекта Neptun Deep.

Одесса порт Одесская область Одесский порт экспорт зерна Новости Одессы зерновой договор
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации