Російський надводний дрон Скорлупа: характеристики та небезпека

Морський дрон "Скорлупа". Фото: скриншот з відео

Ворог намагається скопіювати успішний український досвід використання морських безпілотників, представивши власну розробку під назвою "Скорлупа". Цей катер-база керується через тонкий кабель і здатен перевозити дрони-камікадзе ближче до намічених цілей. Українські військові вже вивчають нову розробку, щоб ефективно протидіяти потенційним атакам на південні регіони.

Про це в ефірі "Єдині новини" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передають Новини.LIVE.

Як працює нова техніка

Головною особливістю російської "Скорлупи" є спеціальний ангар, з якого прямо під час руху можуть вилітати FPV-дрони. Фактично, катер працює як мобільна платформа, що збільшує радіус дії маленьких безпілотників-камікадзе. Управління через оптоволокно робить катер невразливим до засобів радіоелектронної боротьби, адже сигнал неможливо "заглушити" у повітрі. Проте така конструкція має суттєві недоліки: катер дуже хиткий, боїться хвиль і обмежений довжиною самого кабелю. Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук зазначає, що поява таких апаратів — це спроба окупантів наздогнати Україну в технологічній війні на морі.

"Ми з вами вже проговорювали раніше, що, звісно, ворог намагається скопіювати наш успішний досвід, наші технічні рішення і якийсь спосіб це використати на свою користь. Але, в будь-якому разі, якщо вас копіюють, це означає, що ви йдете попереду", — підкреслив речник ВМС.

За словами Плетенчука, будь-яка технологія потребує тривалого часу на випробування та виправлення помилок, тому реальна ефективність "Скорлупи" поки залишається під питанням.

Загроза для Одещини та Миколаївщини

Хоча "Скорлупу" називають морським дроном, через його хиткість експерти прогнозують використання переважно в річищі Дніпра. Проте для Одеської та Миколаївської областей це все одно створює додаткові ризики, оскільки ворог шукає нові способи обійти нашу оборону. ​

"Ми розраховуємо те, що ворог може використовувати подібні засоби нападу і враховуємо це у своїй повсякденній діяльності", — запевнив Плетенчук.

Речник додав, що на відео випробувань FPV-дрон під час вильоту ледь не знищив сам катер-носій, що вказує на сирість розробки.

Нагадаємо, ми повідомляли, що 10 лютого РФ атакувала південь Одещини. Під ударом опинилася критична інфраструктура. Частина регіону без світла.

Також ми писали, що в ніч на 9 лютого під обстріл потрапила Одеса. Росія атакувала житлові квартали міста. На жаль, одна людина заигнула, ще двоє отримали поранення.