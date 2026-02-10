Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Нічний обстріл Одещини — стало відомо, куди вдарив ворог

Нічний обстріл Одещини — стало відомо, куди вдарив ворог

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 08:55
Атака дронів на Одещину: наслідки для півдня області
Пожежа на місці влучання. Фото: Олег Кіпер/Telegram

РФ продовжує невпинно атакувати Одещину ударними БпЛА. Під прицілом знову цивільна інфраструктура, зокрема об’єкти енергетики. Цієї ночі під обстрілом опинився південь області.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки

Уночі, 10 лютого, ворог завдав чергового удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. На півдні регіону зафіксували пошкодження енергооб’єкта, там спалахнула пожежа. Також постраждала адміністративна будівля. За попередніми даними, обійшлося без поранених.

Через атаку частина населених пунктів у трьох громадах залишилася без електропостачання. Об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення від генераторів, щоб не допустити зупинки важливих процесів. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та поетапне відновлення електропостачання.

Окремо в ДТЕК повідомили, що в частині Ізмаїльського району світло зникло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже на місці та виконують відновлювальні роботи.

Нагадаємо, ми повідомляли, що РФ атакувала Запорізьку область. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, зокрема — дитина. Упродовж доби окупанти завдали 657 ударів по 35 населених пунктах регіону.

Також ми писали, що в ніч на 9 лютого під ударом ворожих дронів опинилася Одеса. РФ масовано обстріляла житлові квартали міста. Очевидці розповіли Новини.LIVE, що пережили під час атаки.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси енергетика атака
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації