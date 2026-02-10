Атака дронов в Одесской области: последствия для юга области

Пожар на месте попадания. Фото: Олег Кипер/Telegram

РФ продолжает неустанно атаковать Одесскую область ударными БПЛА. Под прицелом снова гражданская инфраструктура, в частности объекты энергетики. Этой ночью под обстрелом оказался юг области.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

Последствия атаки

Ночью, 10 февраля, враг нанес очередной удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. На юге региона зафиксировали повреждение энергообъекта, там вспыхнул пожар. Также пострадало административное здание. По предварительным данным, обошлось без раненых.

Из-за атаки часть населенных пунктов в трех общинах осталась без электроснабжения. Объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание от генераторов, чтобы не допустить остановки важных процессов. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела и поэтапное восстановление электроснабжения.

Отдельно в ДТЭК сообщили, что в части Измаильского района свет исчез из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже на месте и выполняют восстановительные работы.

Напомним, мы сообщали, что РФ атаковала Запорожскую область. В результате атаки пострадали четыре человека, в том числе — ребенок. В течение суток оккупанты нанесли 657 ударов по 35 населенным пунктам региона.

Также мы писали, что в ночь на 9 февраля под ударом вражеских дронов оказалась Одесса. РФ массированно обстреляла жилые кварталы города. Очевидцы рассказали Новини.LIVE, что пережили во время атаки.