Головна Одеса Нова тактика росіян — субмарини більше не використовують

Нова тактика росіян — субмарини більше не використовують

Ua en ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 09:15
Росія зменшила використання підводних човнів у Чорному морі
Підводний човен РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські підводні човни майже зникли з акваторії Чорного моря. Раніше саме вони були основними носіями крилатих ракет і активно застосовувалися проти України. Тепер росіяни все частіше використовують надводні кораблі.

Про це в ефірі "Ми-Україна" заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Зміна тактики

За словами Дмитра Плетенчука, протягом останніх двох років Росія найбільш активно застосовувала саме підводні човни. Їхньою головною перевагою була скритність, що дозволяло непомітно виходити в море та завдавати ракетних ударів. Однак останнім часом такі субмарини майже не фіксуються. Речник ВМС пояснює це складністю експлуатації підводних човнів. Для обслуговування їх потрібно ставити в док або залишати біля причалу, а це робить техніку вразливою. Саме під час стоянки росія втратила підводний човен проєкту 636 "Варшавянка" в Криму — "Ростов-на-Дону", який був знищений українською авіацією. Аналогічний човен росіяни втратили й у Новоросійську.

"Підводний човен — це складний механізм, який потребує дотримання умов експлуатації і обслуговування. А будь-яке обслуговування зараз — це ризик", — наголосив Плетенчук.

За його словами, нині у Росії залишилися лише два підводні човни, які є носіями крилатих ракет. Саме тому ворог змушений берегти цей ресурс і уникати активного використання субмарин. Натомість серед надводних кораблів у строю залишаються п’ять носіїв "Калібрів". Це три малі ракетні кораблі проєкту "Буян" і два фрегати — "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров". Саме ці кораблі Росія нині частіше використовує для ракетних атак.

Нагадаємо, ми повідомлялия. що ситуація в акваторії Чорного й Азовського морів залишається контрольованою. Однак окупанти продовжують використовувати авіацію та безпілотники.

Також ми писали, що РФ майже не використовує порти в Криму. Наразі там перебувають лише не боєздатні судна. Адже цінні кораблі там стають легкою мішенню.

 

Одеса Чорне море корабель Одеська область Новини Одеси флот Дмитро Плетенчук загроза кораблів
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
