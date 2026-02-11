Росія зменшила використання підводних човнів у Чорному морі

Підводний човен РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські підводні човни майже зникли з акваторії Чорного моря. Раніше саме вони були основними носіями крилатих ракет і активно застосовувалися проти України. Тепер росіяни все частіше використовують надводні кораблі.

Про це в ефірі "Ми-Україна" заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Зміна тактики

За словами Дмитра Плетенчука, протягом останніх двох років Росія найбільш активно застосовувала саме підводні човни. Їхньою головною перевагою була скритність, що дозволяло непомітно виходити в море та завдавати ракетних ударів. Однак останнім часом такі субмарини майже не фіксуються. Речник ВМС пояснює це складністю експлуатації підводних човнів. Для обслуговування їх потрібно ставити в док або залишати біля причалу, а це робить техніку вразливою. Саме під час стоянки росія втратила підводний човен проєкту 636 "Варшавянка" в Криму — "Ростов-на-Дону", який був знищений українською авіацією. Аналогічний човен росіяни втратили й у Новоросійську.

"Підводний човен — це складний механізм, який потребує дотримання умов експлуатації і обслуговування. А будь-яке обслуговування зараз — це ризик", — наголосив Плетенчук.

За його словами, нині у Росії залишилися лише два підводні човни, які є носіями крилатих ракет. Саме тому ворог змушений берегти цей ресурс і уникати активного використання субмарин. Натомість серед надводних кораблів у строю залишаються п’ять носіїв "Калібрів". Це три малі ракетні кораблі проєкту "Буян" і два фрегати — "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров". Саме ці кораблі Росія нині частіше використовує для ракетних атак.

Нагадаємо, ми повідомлялия. що ситуація в акваторії Чорного й Азовського морів залишається контрольованою. Однак окупанти продовжують використовувати авіацію та безпілотники.

Також ми писали, що РФ майже не використовує порти в Криму. Наразі там перебувають лише не боєздатні судна. Адже цінні кораблі там стають легкою мішенню.