Россия использует Одесскую область как военный полигон

Последствия одной из атак на Одессу.

Одесская область стала главной целью для экспериментов российской армии с новыми видами вооружения и тактиками массированных атак. Оккупанты испытывают на регионе комбинированные удары, пытаясь найти слабые места в украинской обороне. Из-за постоянного давления и использования новейших разработок врага область находится в сверхсложных условиях, что ежедневно влияет на работу транспорта и стабильность энергосистемы.

Об этом в эфире "Голос Крыма" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Новини.LIVE.

Испытания "новинок"

Оккупационные войска используют Одесскую область как площадку для тестирования оружия, которое ранее не применяли массово. Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отмечает, что область первой принимает на себя удары экспериментальных образцов, которые враг пытается внедрить в свой арсенал. Это касается не только беспилотников, но и более сложных авиационных средств поражения, которые испытывают именно на южных рубежах Украины, пытаясь обойти нашу систему противовоздушной обороны и найти пробелы в защите неба.

"Одесская область в течение этой войны — некий определенный полигон для россиян, где они используют свои какие-то новые средства. Потом у нас появились кабины, ну называли их там реактивные КАБы. Два были уничтожены, третий упал в поле. Тоже не очень пока срослось, слава Богу", — рассказывает Сергей Братчук.

Охота за энергетикой

Враг кардинально изменил тактику, перейдя от разрозненных обстрелов к сосредоточенным локальным ударам по критическим узлам. Теперь оккупанты фокусируют всю мощь на конкретных объектах энергетической инфраструктуры, что приводит к полному обесточиванию целых районов и остановке электротранспорта в Одессе. Кроме того, зафиксированы попытки технологического совершенствования атак, где дроны пытаются контролировать в реальном времени через спутниковую связь для более точного попадания в наиболее уязвимые места нашей энергетической сети.

"Враг перешел к таким локальным ударам. Очевидно, что он готовится, возможно, использовал Старлинки для онлайн управления этими дронами и поражения. Поражения серьезные, несмотря на очень мощную работу нашей ПВО", — отмечает спикер.

Удар по морским воротам и экономике

Кроме испытания техники, Россия пытается полностью заблокировать логистику региона, который является ключевым гуманитарным и экспортным хабом страны. Основное давление направлено на порты и стратегические мосты, такие как в Маяках и Затоке, чтобы запугать международных перевозчиков и остановить работу морских маршрутов. Несмотря на постоянные обстрелы и атаки на гражданские суда под иностранными флагами, украинские портовики и военные продолжают обеспечивать работу морского коридора, что является критически важным для наполнения бюджета и обороны государства.

"Одесская область — огромный украинский причерноморский хаб. Морские ворота государства. Пытаются закрыть логистические пути: два моста — это Маяки, это Залив. Почему враг атакует суда под иностранными флагами? Запугать людей. Но справляемся как-то пока что", — резюмирует Братчук.

Напомним, мы сообщали, что РФ изменила тактику. Российские подводные лодки почти исчезли из акватории Черного моря. Ранее именно они были основными носителями крылатых ракет и активно применялись против Украины. Теперь россияне все чаще используют надводные корабли.

Также мы писали, что российские войска сейчас очень замедлились на фронте. Они имеют худшие темпы продвижения с 2023 года, но надеются, что их тактика станет эффективной после окончания зимы.