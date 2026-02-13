Росія використовує Одещину як військовий полігон

Наслідки однієї з атак на Одесу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одещина стала головною ціллю для експериментів російської армії з новими видами озброєння та тактиками масованих атак. Окупанти випробовують на регіоні комбіновані удари, намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні. Через постійний тиск та використання новітніх розробок ворога область перебуває у надскладних умовах, що щодня впливає на роботу транспорту та стабільність енергосистеми.

Про це в ефірі "Голос Криму" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає Новини.LIVE.

Випробування "новинок"

Окупаційні війська використовують Одеську область як майданчик для тестування зброї, яку раніше не застосовували масово. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зазначає, що область першою приймає на себе удари експериментальних зразків, які ворог намагається впровадити у свій арсенал. Це стосується не лише безпілотників, а й складніших авіаційних засобів ураження, які випробовують саме на південних рубежах України, намагаючись обійти нашу систему протиповітряної оборони та знайти прогалини в захисті неба.

"Одещина протягом цієї війни — такий собі певний полігон для росіян, де вони використовують свої якісь нові засоби. Потім у нас з'явилися каби, ну називали їх там реактивні КАБи. Два було знищено, третій упав у полі. Теж не дуже поки зрослося, слава Богу", — розповідає Сергій Братчук.

Полювання за енергетикою

Ворог кардинально змінив тактику, перейшовши від розрізнених обстрілів до зосереджених локальних ударів по критичних вузлах. Тепер окупанти фокусують усю потужність на конкретних об’єктах енергетичної інфраструктури, що призводить до повного знеструмлення цілих районів та зупинки електротранспорту в Одесі. Крім того, зафіксовані спроби технологічного вдосконалення атак, де дрони намагаються контролювати в реальному часі через супутниковий зв'язок для точнішого влучання в найбільш вразливі місця нашої енергетичної мережі.

"Ворог перейшов до таких локальних ударів. Очевидно, що він готується, можливо, використовував Старлінки для онлайн управління цими дронами і ураження. Ураження серйозні, попри дуже потужну роботу нашої ППО", — зазначає речник.

Удар по морських воротах та економіці

Окрім випробування техніки, Росія намагається повністю заблокувати логістику регіону, який є ключовим гуманітарним та експортним хабом країни. Основний тиск спрямований на порти та стратегічні мости, такі як у Маяках та Затоці, щоб залякати міжнародних перевізників та зупинити роботу морських маршрутів. Незважаючи на постійні обстріли та атаки на цивільні судна під іноземними прапорами, українські портовики та військові продовжують забезпечувати роботу морського коридору, що є критично важливим для наповнення бюджету та оборони держави.

"Одещина — величезний український причорноморський хаб. Морські ворота держави. Намагаються закрити логістичні шляхи: два мости — це Маяки, це Затока. Чому ворог атакує судна під іноземними прапорами? Залякати людей. Але справляємося якось поки що", — резюмує Братчук.

Нагадаємо, ми повідомляли, що РФ змінила тактику. Російські підводні човни майже зникли з акваторії Чорного моря. Раніше саме вони були основними носіями крилатих ракет і активно застосовувалися проти України. Тепер росіяни все частіше використовують надводні кораблі.

Також ми писали, що російські війська зараз дуже сповільнилися на фронті. Вони мають найгірші темпи просування з 2023 року, але сподіваються, що їхня тактика стане ефективною після закінчення зими.