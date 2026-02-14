Ночная атака России на Одессу: первые кадры с места

Пожар в доме. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

В Одессе спасатели показали последствия ночной атаки российских дронов в ночь на 14 февраля. Удар унес жизнь пожилой женщины и разрушил жилой дом.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Одесской области.

Спасатели работают на месте попадания. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Атака на Одессу: фото с места

В Одессе обнародовали фото последствий ночной атаки российских беспилотников, которые попали в жилой сектор. Один из дронов попал в частный дом, который претерпел серьезные разрушения.

Имущество, которое осталось после взрыва. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Психолог успокаивает женщину. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

В результате обстрела погибла пожилая женщина. Она находилась в доме во время удара. Информацию о ее гибели подтвердили спасатели.

Разрушенный российскими дронами дом. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Взрывная волна повредила также близлежащие здания. В соседних частных домах и хозяйственных постройках выбиты окна, частично разрушены крыши и фасады.

Спасатель несет лестницу. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Сколько спасателей работало на месте трагедии

На месте трагедии работали экстренные службы. Спасатели разбирали завалы и ликвидировали последствия удара. К работам привлекли 26 сотрудников ГСЧС и 7 единиц спецтехники.

На месте попадания работали психологи. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Кроме этого, людям, которые пережили атаку и потеряли близкого человека, оказывали психологическую помощь. С пострадавшими работала психолог ГСЧС.

Спасатели ликвидируют последствия попадания. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

На месте преступления работают прокуроры совместно с работниками полиции и сотрудниками СБУ.

Российский дрон разрушил дом в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Разрушения после попадания дрона. Фото: Одесская областная прокуратура

Разрушенный дом в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, в ночь на субботу, россияне атаковали Одессу ударными БпЛА. В результате взрыва в одном из районов города получил повреждения одноэтажный жилой дом.

Также мы писали, что накануне россияне выпустили по Одессе новую серию ударных дронов "Гарпия-А1". БпЛА имеют улучшенную защиту от средств РЭБ. Усовершенствованная CRPA-антенна позволяет дронам точнее определять свое положение даже в сложных условиях.

