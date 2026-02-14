Ночная атака России на Одессу: первые кадры с места

Одесса после удара российских дронов — кадры с места трагедии
В Одессе спасатели показали последствия ночной атаки российских дронов в ночь на 14 февраля. Удар унес жизнь пожилой женщины и разрушил жилой дом.
Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Одесской области.
Атака на Одессу: фото с места
В Одессе обнародовали фото последствий ночной атаки российских беспилотников, которые попали в жилой сектор. Один из дронов попал в частный дом, который претерпел серьезные разрушения.
В результате обстрела погибла пожилая женщина. Она находилась в доме во время удара. Информацию о ее гибели подтвердили спасатели.
Взрывная волна повредила также близлежащие здания. В соседних частных домах и хозяйственных постройках выбиты окна, частично разрушены крыши и фасады.
Сколько спасателей работало на месте трагедии
На месте трагедии работали экстренные службы. Спасатели разбирали завалы и ликвидировали последствия удара. К работам привлекли 26 сотрудников ГСЧС и 7 единиц спецтехники.
Кроме этого, людям, которые пережили атаку и потеряли близкого человека, оказывали психологическую помощь. С пострадавшими работала психолог ГСЧС.
На месте преступления работают прокуроры совместно с работниками полиции и сотрудниками СБУ.
Напомним, в ночь на субботу, россияне атаковали Одессу ударными БпЛА. В результате взрыва в одном из районов города получил повреждения одноэтажный жилой дом.
Также мы писали, что накануне россияне выпустили по Одессе новую серию ударных дронов "Гарпия-А1". БпЛА имеют улучшенную защиту от средств РЭБ. Усовершенствованная CRPA-антенна позволяет дронам точнее определять свое положение даже в сложных условиях.
Читайте Новини.LIVE!