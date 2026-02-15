Атака дронов в Одесской области - последствия обстрела

Спасатели тушат огонь. Фото: ГСЧС Одесской области

В Одессе почти всю ночь на 15 февраля звучала воздушная тревога из-за атаки российских дронов. Повреждены здания и инфраструктура, но обошлось без жертв.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской МВА Сергея Лысака.

Поврежденный фасад дома. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Атака на Одессу

По словам главы городской военной администрации, враг целился по инфраструктуре. В самом городе обошлось без пострадавших, но повреждений избежать не удалось.

"Почти всю ночь в нашем городе продолжалась воздушная тревога. Враг целился по инфраструктуре. К счастью, информация о пострадавших не поступала", — сообщил Сергей Лысак.

В одном из районов взрывная волна выбила окна в жилых домах и учебных заведениях. Коммунальные службы уже ликвидировали последствия обстрела.

Выбитое стекло в доме. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Какие последствия в Одесской области

В то же время глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что атака была массированной. Часть дронов удалось сбить, но не все.

"Ночью враг массированно атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО, однако в результате попадания и падения обломков есть повреждения гражданской и транспортной инфраструктуры", — сообщил Олег Кипер.

Выбитое окно в квартире. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Больше всего повреждений зафиксировали в Одесском районе. Там пострадали здания и объекты железнодорожной инфраструктуры.

"В Одесском районе повреждено заброшенное одноэтажное здание, административные объекты железнодорожной станции, а также повторным ударом повреждена железнодорожная цистерна с разливом и сгоранием топлива. Пожары оперативно ликвидированы", — отметил глава ОВА.

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Несмотря на масштаб атаки, по информации официальных лиц, обошлось без погибших и раненых. Сейчас все пожары ликвидированы, а службы продолжают работать на местах ударов и устранять последствия.

Напомним, в Одессе спасатели показали последствия ночной атаки российских дронов в ночь на 14 февраля. В частных домах и хозяйственных постройках выбиты окна, частично разрушены крыши и фасады.

Также мы писали, что под завалами разрушенного частного дома в Одессе спасатели достали тело погибшей женщины. Она находилась в доме во время удара.

