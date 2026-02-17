Ночная атака России на Одессу - что известно о последствиях 17 февраля

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Одесса ночью, 17 февраля, оказалась под атакой российских войск. Во время атаки под ударами был объект инфраструктуры и ряд гражданских зданий.

Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, передает Новини.LIVE.

Последствия атаки России по Одессе 17 февраля

Сергей Лысак отметил, что в течение ночи воздушную тревогу в городе объявляли шесть раз.

После российского удара известно о трех пострадавших. Двух мужчин в возрасте 62 и 65 лет госпитализировали: один из них находится в тяжелом состоянии, другой - в состоянии средней степени тяжести. Еще одной женщине медики оказали помощь на месте.

Лысак также отметил, что в результате атаки повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания. В одном из районов вспыхнул пожар на верхних этажах жилого дома, в другом — получили повреждения магазин и станция техобслуживания. Все соответствующие службы работают на местах, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Напомним, также в ночь на 17 февраля мощные взрывы раздавались в Днепре.

Недавно Владимир Зеленский сделал заявление о подготовке РФ к новым массированным атакам по Украине.