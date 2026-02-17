Нічна атака Росії на Одесу — що відомо про наслідки 17 лютого

Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Одеса вночі, 17 лютого, опинилася під атакою російських військ. Під час атаки під ударами був об'єкт інфраструктури та низку цивільних будівель.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

Наслідки атаки Росії по Одесі 17 лютого

Сергій Лисак зазначив, що протягом ночі повітряну тривогу в місті оголошували шість разів.

Після російського удару відомо про трьох постраждалих. Двох чоловіків віком 62 та 65 років госпіталізували: один із них перебуває у важкому стані, інший — у стані середнього ступеня тяжкості. Ще одній жінці медики надали допомогу на місці.

Лисак також зазначив, що внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури та цивільні будівлі. В одному з районів спалахнула пожежа на верхніх поверхах житлового будинку, в іншому — зазнали пошкоджень магазин і станція техобслуговування. Усі відповідні служби працюють на місцях, постраждалим надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, також у ніч проти 17 лютого потужні вибухи лунали в Дніпрі.

Нещодавно Володимир Зеленський зробив заяву про підготовку РФ до нових масованих атак по Україні.