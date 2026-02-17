Обстріл Одеси 17 лютого - пошкоджено будівлі та постраждали люди

Рятувальник. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські окупанти в ніч проти 17 лютого вчергове атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено цивільні будівлі та постраждали люди.

Про це у Telegram повідомляє глава Одеської МВА Сергій Лисак.

Перші наслідки обстрілу Одеси в ніч проти 17 лютого

"Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури та цивільні будівлі. В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. В іншому — пошкоджено магазин та СТО", — йдеться у повідомленні.

Лисак додав, що наразі відомо про двох постраждалих. Їм надається уся необхідна допомога.

Також він поінформував, що всі відповідні служби працюють на місцях.

Нагадаємо, що в ніч проти 15 лютого росіяни теж атакували Одесу безпілотниками. Внаслідок обстрілу були пошкоджені будівлі та інфраструктура.

Окрім того, ворог завдав удари по Одесі ще й в ніч проти 14 лютого. Через ворожу атаку було зруйновано приватний будинок, а під ранок рятувальник дістали з-під завалів тіло загиблої жінки.