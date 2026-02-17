Обстрел Одессы 17 февраля - повреждены здания и пострадали люди

Видео
Одесса Россия ударила по Одессе — повреждены гражданские здания, есть пострадавшие

Дата публикации 17 февраля 2026 02:23
Спасатель. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 17 февраля в очередной раз атаковали Одессу дронами. В результате обстрела в городе повреждены гражданские здания и пострадали люди. 

Об этом в Telegram сообщает глава Одесской ГВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Первые последствия обстрела Одессы в ночь на 17 февраля

"В результате атаки повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания. В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома. В другом — повреждены магазин и СТО", — говорится в сообщении.

Лысак добавил, что сейчас известно о двух пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь.

Также он проинформировал, что все соответствующие службы работают на местах.

Напомним, что в ночь на 15 февраля россияне тоже атаковали Одессу беспилотниками. В результате обстрела были повреждены здания и инфраструктура.

Кроме того, враг нанес удары по Одессе еще и в ночь на 14 февраля. Из-за вражеской атаки был разрушен частный дом, а под утро спасатели достали из-под завалов тело погибшей женщины.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
