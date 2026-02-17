Видео
Україна
Главная Одесса Свет будет не скоро — в Одессе серьезные разрушения сетей

Свет будет не скоро — в Одессе серьезные разрушения сетей

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 09:40
Атака на энергетику Одессы - разрушения серьезные
Поврежденная ТЭС. Фото иллюстративное: ДТЭК

Ночью Одесса снова была под ударом российских дронов. Оккупанты в очередной раз целенаправленно били по энергетической инфраструктуре, из-за чего часть города осталась без света. Разрушения чрезвычайно серьезные.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Читайте также:

Разрушение энергетических объектов

По информации ДТЭК, российские беспилотники снова атаковали энергетические объекты, которые обеспечивают город электричеством. После ударов возникли масштабные повреждения, из-за чего система работает с перебоями.

На местах работают аварийные бригады. Специалисты разбирают завалы и оценивают состояние оборудования. По предварительным данным, восстановление потребует времени, ведь часть инфраструктуры придется фактически восстанавливать.

Что будет со светом

Сейчас главная задача, по информации энергетиков, вернуть свет объектам критической инфраструктуры. Речь идет о больницах, водоканалах и других службах, от которых зависит жизнь города. Именно на это сейчас направлены все ресурсы.

В жилых районах ситуация более сложная. Из-за повреждения оборудования возможны аварийные отключения и перебои со светом. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее стабилизировать сеть, но предупреждают, что полное восстановление займет время.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что в Украине нет ни одной электростанции, которую бы не повредили российские удары. В то же время он сообщил о дефиците ракет для противовоздушной обороны. Сейчас ПВО сбивает около 90% дронов.

Также мы писали, что во время трехсторонних переговоров в Швейцарии, которые уже состоятся 17-18 февраля, Украина хочет поговорить об энергетическом перемирии. В то же время президент Владимир Зеленский добавил, что больше деталей и публичных обсуждений будет после этого, как об этом поговорят с Россией.

Одесса обстрелы Новости Одессы свет атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
