Україна
Зеленський відреагував на обстріл Одеси — яка ситуація в місті

Зеленський відреагував на обстріл Одеси — яка ситуація в місті

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 10:31
Зеленський розповів про обстріл Одеси — місто без води, світла та тепла
Президент України Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після нічної атаки російських дронів в Одесі без комунальних послуг залишилися десятки тисяч людей. У місті тривають аварійні роботи, а ситуація з енергопостачанням залишається складною. На ситуацію відреагував президент України Володимир Зеленський.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Читайте також:

Реакція Володимира Зеленського

Володимир Зеленський наголосив, що удари по енергетиці напряму б’ють по мирних жителях. Водночас, за його словами Росія повинна відповісти за агресію.

"В Одесі без тепло- та водопостачання після удару дронів десятки тисяч людей. Усі необхідні служби працюють, щоб допомогти", — написав президент.

Він також заявив, що партнери мають реагувати на всі ці удари. На його думку, світ має посилити санкційний тиск, а також пришвидшити підтримки української армії, а особливо ППО.

"Щоб мир був реальним і справедливим, діяти потрібно на єдине джерело цієї агресії. Тому що саме Москва продовжує вбивства, масовані атаки, штурми", — написав Володимир Зеленський.

Ситуація в Одесі після обстрілу

Уночі російські безпілотники вдарили по енергетичній інфраструктурі Одеси, частина міста залишилась електропостачання. Разом зі світлом зникли вода та тепло, адже насосні станції не можуть працювати без електрики.

Щоб допомогти мешканцям, у місті організували підвіз технічної води. Машини працюють у кількох районах.

Хаджибейський район:

  • вул. Євгена Танцюри, 50
  • вул. Вадатурського, 71/1
  • вул. Філатова, 54
  • вул. Мельницька, 10
  • вул. Бугаївська, 44

Київський район:

  • вул. Люстдорфська дорога, 55
  • вул. Академіка Корольова, 94
  • вул. Ярослава Мудрого, 19
  • вул. Наукова, 58/2
  • вул. Варненська, 15

Приморський район:

  • вул. Семінарська, 13 (ріг вул. Канатної)
  • вул. Мала Арнаутська, 5

Влада просить містян економно використовувати ресурси та слідкувати за офіційними повідомленнями. Відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо, від російської атаки на Одесу постраждало двоє цивільних людей: 62-річного та 65-річного чоловіків доставили до лікарні. Один із них у важкому стані. Ще одній жінці надана допомога на місці. 

Також ми писали, що окупанти вкотре ціленаправлено били по енергетичній інфраструктурі, через що частина міста залишилася без світла. Руйнування надзвичайно серйозне і коли зможуть повернути електроенергію невідомо.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
