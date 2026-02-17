Зеленский рассказал об обстреле Одессы - город без воды, света и тепла

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После ночной атаки российских дронов в Одессе без коммунальных услуг остались десятки тысяч людей. В городе продолжаются аварийные работы, а ситуация с энергоснабжением остается сложной. На ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Реакция Владимира Зеленского

Владимир Зеленский отметил, что удары по энергетике напрямую бьют по мирным жителям. В то же время, по его словам Россия должна ответить за агрессию.

"В Одессе без тепло- и водоснабжения после удара дронов десятки тысяч людей. Все необходимые службы работают, чтобы помочь",— написал президент.

Он также заявил, что партнеры должны реагировать на все эти удары. По его мнению, мир должен усилить санкционное давление, а также ускорить поддержку украинской армии, а особенно ПВО.

"Чтобы мир был реальным и справедливым, действовать нужно на единственный источник этой агрессии. Потому что именно Москва продолжает убийства, массированные атаки, штурмы", — написал Владимир Зеленский.

Ситуация в Одессе после обстрела

Ночью российские беспилотники ударили по энергетической инфраструктуре Одессы, часть города осталась без электроснабжения. Вместе со светом исчезли вода и тепло, ведь насосные станции не могут работать без электричества.

Чтобы помочь жителям, в городе организовали подвоз технической воды. Машины работают в нескольких районах.

Хаджибейский район:

ул. Евгения Танцюры, 50

ул. Вадатурского, 71/1

ул. Филатова, 54

ул. Мельницкая, 10

ул. Бугаевская, 44

Киевский район:

ул. Люстдорфская дорога, 55

ул. Академика Королева, 94

ул. Ярослава Мудрого, 19

ул. Научная, 58/2

ул. Варненская, 15

Приморский район:

ул. Семинарская, 13 (угол ул. Канатной)

Малая Арнаутская, 5

Власти просят горожан экономно использовать ресурсы и следить за официальными сообщениями. Восстановительные работы продолжаются.

Напомним, от российской атаки на Одессу пострадали двое гражданских людей: 62-летнего и 65-летнего мужчин доставили в больницу. Один из них в тяжелом состоянии. Еще одной женщине оказана помощь на месте.

Также мы писали, что оккупанты в очередной раз целенаправленно били по энергетической инфраструктуре, из-за чего часть города осталась без света. Разрушения чрезвычайно серьезное и когда смогут вернуть электроэнергию неизвестно.