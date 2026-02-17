Последствия обстрела Одессы 17 февраля: что рассказывают пострадавшие

Мужчина стоит возле разрушенного магазина. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Ночь в Одессе в очередной раз прошла под звуки взрывов и сирены воздушных тревог. Российские дроны ударили по городу, повредив жилые дома, гаражи и предприятия. Есть раненые люди, а на местах попаданий до сих пор разбирают последствия. Люди, рядом с которыми упали беспилотники, рассказывают о потере имущества, но чаще всего вспоминают одно ощущение, и это страх.

Журналисты Новини.LIVE побывали на местах попаданий и пообщались с одесситами о пережитой ночи.

Разбитая автостоянка в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Поврежденная автостоянка

Одним из объектов, который пострадал, стала автостоянка. Руководитель Ольга рассказывает, что работает здесь почти всю жизнь и до сих пор не может оправиться от увиденного. Она приехала на место, когда здание выгорело полностью, а часть конструкций обвалилась. Рядом повреждены гаражи и другие помещения.

"Все вы видите — это наше помещение. Документы, сейфы, все выгорело. Ничего не осталось. Эстакада завалилась, гаражи зацепило", — говорит женщина.

Руководитель стоянки Ольга. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

По ее словам, взрывы прогремели поздно вечером и уже после полуночи. Именно второй удар стал самым сильным.

"Когда второй раз хлопнуло, я поняла, что это уже у нас. Соседи сказали, что там зарево. Я сразу начала собираться и звонить работникам", — вспоминает она.

Повреждения на автостоянке. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Сгоревшие шины. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разрушенный бокс на стоянке. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В тот момент на смене были двое охранников. Именно они получили ранения. Сейчас оба находятся в больнице после операций.

"Одному уже вытащили обломки из пяток, теперь еще одна операция будет под коленом. Есть ожоги головы. Очень тяжело все это", — говорит Ольга.

После удара на территории стоянки остались обломки дронов, выбитые окна и сгоревшая техника. Часть автомобилей также получила повреждения. Женщина добавляет, что укрытия на стоянке нет, а люди остаются на работе, потому что боятся покинуть машины без присмотра.

"Где здесь прятаться? Негде. Люди боятся оставить авто. Они все вкладывают, чтобы купить машину", — объясняет она.

Утром на место начали приходить владельцы авто. Многие до сих пор не знают, в каком состоянии их имущество.

Все что осталось от машины. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Автозапчасти, которые сгорели. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Все что осталось от магазина в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Одесситы потеряли имущество

На место удара утром приходят люди, которые знают эту территорию. Они осматривают повреждения, ищут знакомых и пытаются понять, что произошло за ночь. Один из них - Роман. Он говорит, что самое важное для него сейчас — это то, что люди остались живы.

"Главное, что охранники живы остались. Они пострадали, они в больнице, но главное, что живы. И, конечно, очень обидно, что так произошло. Это уже не первый прилет сюда. Очень жаль людей, которые пострадали. Все остальное, в принципе, отстроим", — говорит Роман.

Одессит Роман. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Мужчина рассказывает, что ночь провел в напряжении. Он слышал взрывы, следил за сообщениями и понимал, что опасность совсем рядом. Утром он сразу приехал, чтобы собственными глазами увидеть последствия.

"Слышал, видел, смотрел в телеграм-каналах. Видел, что где-то здесь рядом прилетает, возле моего дома. Следил, нервничал из-за этого и утром приехал посмотреть, что произошло", — добавляет одессит.

Сгоревший блокнот. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Выгоревшее помещение магазина. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Все что осталось от здания. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Удар по Одессе: последствия

По официальной информации, в городе поврежден 25-этажный дом, складские помещения, СТО и магазины. В гаражном кооперативе повреждены несколько боксов и уничтожены автомобили. Пострадали по меньшей мере два человека, еще нескольким оказали помощь на месте.

Выбиты окна. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В части города из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет. Без электричества остались Киевский, Приморский и Хаджибейский районы. Из-за этого перебои с водой и теплом.

Коммунальные службы и спасатели работают сразу на нескольких локациях. Пожары уже ликвидировали, но последствия атаки еще устраняют.

Напомним, оккупанты в очередной раз целенаправленно били по энергетической инфраструктуре, из-за чего часть города осталась без света. Разрушение чрезвычайно серьезное, а ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.

Также мы писали, что на ситуацию в Одессе отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что после ночной атаки российских дронов в Одессе без коммунальных услуг остались десятки тысяч людей. В городе продолжаются аварийные работы, а ситуация с энергоснабжением остается сложной.

