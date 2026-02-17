Последствия обстрела Одессы 17 февраля: что рассказывают пострадавшие

Атака на Одессу — фото последствий и рассказ очевидцев
Ночь в Одессе в очередной раз прошла под звуки взрывов и сирены воздушных тревог. Российские дроны ударили по городу, повредив жилые дома, гаражи и предприятия. Есть раненые люди, а на местах попаданий до сих пор разбирают последствия. Люди, рядом с которыми упали беспилотники, рассказывают о потере имущества, но чаще всего вспоминают одно ощущение, и это страх.
Журналисты Новини.LIVE побывали на местах попаданий и пообщались с одесситами о пережитой ночи.
Поврежденная автостоянка
Одним из объектов, который пострадал, стала автостоянка. Руководитель Ольга рассказывает, что работает здесь почти всю жизнь и до сих пор не может оправиться от увиденного. Она приехала на место, когда здание выгорело полностью, а часть конструкций обвалилась. Рядом повреждены гаражи и другие помещения.
"Все вы видите — это наше помещение. Документы, сейфы, все выгорело. Ничего не осталось. Эстакада завалилась, гаражи зацепило", — говорит женщина.
По ее словам, взрывы прогремели поздно вечером и уже после полуночи. Именно второй удар стал самым сильным.
"Когда второй раз хлопнуло, я поняла, что это уже у нас. Соседи сказали, что там зарево. Я сразу начала собираться и звонить работникам", — вспоминает она.
В тот момент на смене были двое охранников. Именно они получили ранения. Сейчас оба находятся в больнице после операций.
"Одному уже вытащили обломки из пяток, теперь еще одна операция будет под коленом. Есть ожоги головы. Очень тяжело все это", — говорит Ольга.
После удара на территории стоянки остались обломки дронов, выбитые окна и сгоревшая техника. Часть автомобилей также получила повреждения. Женщина добавляет, что укрытия на стоянке нет, а люди остаются на работе, потому что боятся покинуть машины без присмотра.
"Где здесь прятаться? Негде. Люди боятся оставить авто. Они все вкладывают, чтобы купить машину", — объясняет она.
Утром на место начали приходить владельцы авто. Многие до сих пор не знают, в каком состоянии их имущество.
Одесситы потеряли имущество
На место удара утром приходят люди, которые знают эту территорию. Они осматривают повреждения, ищут знакомых и пытаются понять, что произошло за ночь. Один из них - Роман. Он говорит, что самое важное для него сейчас — это то, что люди остались живы.
"Главное, что охранники живы остались. Они пострадали, они в больнице, но главное, что живы. И, конечно, очень обидно, что так произошло. Это уже не первый прилет сюда. Очень жаль людей, которые пострадали. Все остальное, в принципе, отстроим", — говорит Роман.
Мужчина рассказывает, что ночь провел в напряжении. Он слышал взрывы, следил за сообщениями и понимал, что опасность совсем рядом. Утром он сразу приехал, чтобы собственными глазами увидеть последствия.
"Слышал, видел, смотрел в телеграм-каналах. Видел, что где-то здесь рядом прилетает, возле моего дома. Следил, нервничал из-за этого и утром приехал посмотреть, что произошло", — добавляет одессит.
Удар по Одессе: последствия
По официальной информации, в городе поврежден 25-этажный дом, складские помещения, СТО и магазины. В гаражном кооперативе повреждены несколько боксов и уничтожены автомобили. Пострадали по меньшей мере два человека, еще нескольким оказали помощь на месте.
В части города из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет. Без электричества остались Киевский, Приморский и Хаджибейский районы. Из-за этого перебои с водой и теплом.
Коммунальные службы и спасатели работают сразу на нескольких локациях. Пожары уже ликвидировали, но последствия атаки еще устраняют.
Напомним, оккупанты в очередной раз целенаправленно били по энергетической инфраструктуре, из-за чего часть города осталась без света. Разрушение чрезвычайно серьезное, а ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.
Также мы писали, что на ситуацию в Одессе отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что после ночной атаки российских дронов в Одессе без коммунальных услуг остались десятки тысяч людей. В городе продолжаются аварийные работы, а ситуация с энергоснабжением остается сложной.
Читайте Новини.LIVE!