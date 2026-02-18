На Одещині закрили пункти пропуску Паланка та Тудора

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На Одещині повністю призупинили рух через митні пости Паланка та Тудора. Через негоду також обмежено роботу низки інших пунктів пропуску на кордоні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Прикордонну поліцію Республіки Молдова.

Паланка і Старокозаче не працюють

Як повідомили молдавські митна служба та прикордонна поліція, указані митні пости закриті з 03:00 18 лютого. Йдеться про зупинку для всіх категорій учасників дорожнього руху: як вантажівок і автобусів, так і легкових автомобілів.

Обмеження на трасі Одеса-Рені

Крім цього на окремих маршрутах Одещини діють додаткові обмеження для вантажівок, важких транспортних засобів та пасажирського транспорту. Їх запровадили, щоб запобігти аваріям і надзвичайним ситуаціям у складних погодних умовах.

Обмеження поширюються на ділянку доріг км 11+920 — км 308+000. За цих умов тимчасово призупинено рух транспорту до та з низки пунктів пропуску, зокрема:

Паланка — Маяки — Удобне,

Тудора — Старокозаче,

Джурджулешти — Рені,

Мирне — Табаки,

Вулканешти — Виноградівка,

Чадир-Лунга — Нові Трояни.

Молдавські служби закликають водіїв уникати поїздок у напрямку кордону без крайньої потреби та стежити за офіційними повідомленнями. Рух може бути відновлений після покращення погодних і дорожніх умов.

Водіям радять без нагальної потреби відкласти поїздки в напрямку кордону та стежити за офіційними повідомленнями. Режим обмежень може змінюватися залежно від погодних умов і стану доріг.

Стан доріг на Одещині

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, 18 лютого ускладнень руху немає. Проїзд автомобільними дорогами загального користування державного значення забезпечено. З ночі виконується обробка доріг протиожеледними матеріалами.

Ситуація з проїздом в Одесі

Тим часом у самій Одесі, за повідомленнями міськради, комунальні служби міста працюють у посиленому режимі. Техніка та аварійні бригади чергують на дорогах. Проїжджа частина, мости та тротуари обробляються протиожеледними матеріалами.

Нагадаємо, за даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури сьогодні ввели обмеження проїзду по всій протяжності дороги М-15 у напрямку Рені та Бухареста. Причиною стало різке погіршення погодних умов.

Також ми писали, що сьогодні в Одесі та області різко погіршиться погода. Синоптики попереджають про сніг, ожеледь і сильний вітер, що можуть ускладнити рух на дорогах і роботу міста. Упродовж доби очікується до 19 мм опадів, а місцями вночі та вранці — сильний сніг із кількістю до 29 мм за 12 годин.