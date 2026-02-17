Перекриття траси Одеса-Рені — у чому причина

Поліцейська машина на дорозі. Фото ілюстративне: Нацполіція в Одеській області

На трасі Одеса-Рені зранку, 18 лютого, обмежать рух транспорту через негоду. Заборона стосується автобусів, мікроавтобусів і вантажівок, тоді як легкові авто можуть їхати.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Перекриття траси Одеса-Рені

За даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури обмеження введуть з 05:00 на всій протяжності дороги М–15 у напрямку Рені та Бухареста. Причиною стало різке погіршення погодних умов. Йдеться про крижаний дощ, сильний вітер, сніг і ожеледицю, які значно ускладнюють рух і підвищують ризик аварій.

У відомстві пояснюють, що рішення ухвалили превентивно. Основна мета — зменшити кількість ДТП та не допустити блокування дороги через великогабаритний транспорт.

Кого стосується обмеження

Обмеження стосуються всіх видів вантажного транспорту, а також автобусів і мікроавтобусів. Водночас для легкових автомобілів рух залишається відкритим, однак водіям радять бути максимально обережними, дотримуватися дистанції та швидкісного режиму.

Коли саме відновлять повноцінний рух, наразі не повідомляють. Все залежить від погоди та стану дорожнього покриття. Водіїв просять врахувати ситуацію під час планування поїздок і, за можливості, відкласти далекі маршрути до покращення умов.

Нагадаємо, у мережі з’являється дедалі більше відео з траси Одеса-Київ. На кадрах видно, як водії змушені різко маневрувати, щоб об’їхати глибокі ями, інколи виїжджаючи на зустріч. Дорога виглядає як "смуга перешкод", а рух ускладнений по всій довжині.

Також ми писали, що на Одещині у Березівському, Роздільнянському та Подільському районах зафіксували підтоплення прибудинкових територій і житлових домоволодінь. Через танення снігу вода швидко накопичується у дворах, підвалах і на вулицях, що створює ризик пошкодження майна та ускладнює пересування.