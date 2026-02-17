Видео
Україна
Главная Одесса Трассу Одесса-Рени перекроют — что нужно знать водителям

Трассу Одесса-Рени перекроют — что нужно знать водителям

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 17:52
Перекрытие трассы Одесса-Рени - в чем причина
Полицейская машина на дороге. Фото иллюстративное: Нацполиция в Одесской области

На трассе Одесса-Рени утром, 18 февраля, ограничат движение транспорта из-за непогоды. Запрет касается автобусов, микроавтобусов и грузовиков, тогда как легковые авто могут ехать.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Читайте также:

Перекрытие трассы Одесса-Рени

По данным Службы восстановления и развития инфраструктуры ограничения введут с 05:00 на всей протяженности дороги М-15 в направлении Рени и Бухареста. Причиной стало резкое ухудшение погодных условий. Речь идет о ледяном дожде, сильном ветре, снеге и гололеде, которые значительно затрудняют движение и повышают риск аварий.

В ведомстве объясняют, что решение приняли превентивно. Основная цель — уменьшить количество ДТП и не допустить блокирования дороги из-за крупногабаритного транспорта.

Кого касается ограничения

Ограничения касаются всех видов грузового транспорта, а также автобусов и микроавтобусов. В то же время для легковых автомобилей движение остается открытым, однако водителям советуют быть максимально осторожными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Когда именно восстановят полноценное движение, пока не сообщают. Все зависит от погоды и состояния дорожного покрытия. Водителей просят учесть ситуацию при планировании поездок и, по возможности, отложить дальние маршруты до улучшения условий.

Напомним, в сети появляется все больше видео с трассы Одесса-Киев. На кадрах видно, как водители вынуждены резко маневрировать, чтобы объехать глубокие ямы, иногда выезжая на встречу. Дорога выглядит как "полоса препятствий", а движение затруднено по всей длине.

Также мы писали, что в Одесской области в Березовском, Раздельнянском и Подольском районах зафиксировали подтопление придомовых территорий и жилых домовладений. Из-за таяния снега вода быстро накапливается во дворах, подвалах и на улицах, что создает риск повреждения имущества и затрудняет передвижение.

Одесса непогода дороги Одесская область Новости Одессы выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
