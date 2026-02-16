Едут 10 км/ч - видео с трассы Одесса-Киев шокируют

Поврежденное дорожное полотно на трассе Одесса-Киев. Фото: кадр из видео

Состояние трассы Одесса-Киев этой зимой резко ухудшилось и стало опасным для водителей. Из-за ям и разрушенного асфальта люди массово жалуются на поврежденные авто, а движение местами фактически останавливается.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на видео в соцсетях.

Состояние трассы Одесса-Киев

На трассе М-05, которая соединяет Одессу и Киев после оттепелей и морозов покрытие начало массово разрушаться. Водители говорят, что "асфальт сошел вместе со снегом", и дорога превратилась в сплошные выбоины.

"То яма, то канава", — говорит один из водителей.

В сети появляется все больше видео с трассы. На кадрах видно, как водители вынуждены резко маневрировать, чтобы объехать глубокие ямы, иногда выезжая на встречу. Дорога выглядит как "полоса препятствий", а движение затруднено по всей длине.

Скорость не более 10 км/ч

На отдельных участках автомобили едут почти ползком - скорость падает до 10 км/ч. Из-за этого образуются пробки: машины резко тормозят или останавливаются перед глубокими выбоинами.

"Трасса Киев-Одесса выглядит просто ужасно. Я никогда не видел эту дорогу в таком состоянии. Противоположная полоса дороги еще хуже, поэтому берите запасные шины", — рассказывает один из водителей.

Водители массово сообщают о повреждениях авто. Речь идет не только о пробитых колесах — часто страдает подвеска, днище и другие детали. В комментариях пишут, что после проезда отдельных участков машины приходится ремонтировать или эвакуировать.

Как отмечают водители, опасные места обозначены предупредительными знаками практически по всей трассе. Их устанавливают почти каждые 20 метров, что лишь подчеркивает масштаб проблемы — дорога фактически вся в аварийном состоянии.

Информация о предупредительных знаках. Фото: скриншот из приложения Wаze

Худшая ситуация под Уманью

Худшая ситуация, по словам очевидцев, — в пределах Черкасской области. Там покрытие разрушено на значительных отрезках, а глубокие ямы встречаются одна за другой. Именно здесь водители чаще всего вынуждены почти останавливаться и осторожно объезжать каждую выбоину.

Отдельные участки дороги выглядят как решето: асфальт провален, края ям острые, и даже небольшая скорость не гарантирует, что авто не повредится. В темное время суток ситуация еще опаснее — выбоины сложно заметить вовремя.

Ремонт дорог в Одесской области

Несмотря на многочисленные жалобы, официальной информации о сроках ремонта именно трассы Одесса-Киев пока нет. Однако в начале февраля Служба автомобильных дорог сообщала о работах в Одесской области. Там отметили, что из-за сложных погодных условий, а именно перепадов температур, и значительной транспортной нагрузки на покрытие привели к созданию аварийной ямочности на дорогах общего пользования и дорогах международного значения.

"В промежуток отсутствия осадков, оперативно ликвидируем деформации дорожного покрытия аварийным ремонтом холодными асфальтобетонными смесями. Особое внимание уделяем основным логистическим маршрутам Одесской области", — написали в ведомстве.

