Їдуть 10 км/год — відео з траси Одеса–Київ шокують

Пошкоджене дорошнє полотно на трасі Одеса-Київ. Фото: кадр з відео

Стан траси Одеса-Київ цієї зими різко погіршився і став небезпечним для водіїв. Через ями та зруйнований асфальт люди масово скаржаться на пошкоджені авто, а рух місцями фактично зупиняється.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на відео в соцмережах.

Стан траси Одеса-Київ

На трасі М-05, яка з’єднує Одесу та Київ після відлиг і морозів покриття почало масово руйнуватися. Водії кажуть, що "асфальт зійшов разом зі снігом", і дорога перетворилася на суцільні вибоїни.

"То яма, то канава", — каже один із водіїв.

У мережі з’являється дедалі більше відео з траси. На кадрах видно, як водії змушені різко маневрувати, щоб об’їхати глибокі ями, інколи виїжджаючи на зустріч. Дорога виглядає як "смуга перешкод", а рух ускладнений по всій довжині.

Швидкість не більше 10 км/год

На окремих ділянках автомобілі їдуть майже повзучи — швидкість падає до 10 км/год. Через це утворюються затори: машини різко гальмують або зупиняються перед глибокими вибоїнами.

"Траса Київ-Одеса виглядає просто жахливо. Я ніколи не бачив цю дорогу в такому стані. Протилежна полоса дороги ще гірша, тому беріть запасні шини", — розповідає один із водіїв.

Водії масово повідомляють про пошкодження авто. Йдеться не лише про пробиті колеса — часто страждає підвіска, днище та інші деталі. У коментарях пишуть, що після проїзду окремих ділянок машини доводиться ремонтувати або евакуювати.

Як зазначають водії, небезпечні місця позначені попереджувальними знаками практично по всій трасі. Їх встановлюють майже кожні 20 метрів, що лише підкреслює масштаб проблеми — дорога фактично вся в аварійному стані.

Інформація про попереджувальні знаки. Фото: скриншот з застосунку Wаze

Найгірша ситуація під Уманню

Найгірша ситуація, за словами очевидців, — у межах Черкаської області. Там покриття зруйноване на значних відрізках, а глибокі ями трапляються одна за одною. Саме тут водії найчастіше змушені майже зупинятися і обережно об’їжджати кожну вибоїну.

Окремі ділянки дороги виглядають як решето: асфальт провалений, краї ям гострі, і навіть невелика швидкість не гарантує, що авто не пошкодиться. У темну пору доби ситуація ще небезпечніша — вибоїни складно помітити вчасно.

Ремонт доріг на Одещині

Попри численні скарги, офіційної інформації про строки ремонту саме траси Одеса-Київ поки немає. Проте на початку лютого Служба автомобільних доріг повідомляла про роботи в Одеській області. Там зазначили, що через складні погодні умови, а саме перепади температур, та значне транспортне навантаження на покриття призвели до створення аварійної ямковості на дорогах загального користування і дорогах міжнародного значення.

"В проміжок відсутності опадів, оперативно ліквідовуємо деформації дорожнього покриття аварійним ремонтом холодними асфальтобетонними сумішами. Особливу увагу приділяємо основним логістичним маршрутам Одеської області", — написали у відомстві.

