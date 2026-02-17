Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесчина уходит под воду — появились фото последствий подтоплений

Одесчина уходит под воду — появились фото последствий подтоплений

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 14:40
Подтопление в Одесской области из-за таяния снега - фото и видео
Спасатель откачивает воду. Фото: ГСЧС в Одесской области

После резкого потепления в Одесской области начал активно таять снег, и это уже дало первые последствия. В нескольких районах области подтопило дворы и частные дома. Спасатели работают без перерыва.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Какие районы страдают от подтоплений

По данным спасателей, в Березовском, Раздельнянском и Подольском районах зафиксировали подтопление придомовых территорий и жилых домовладений. Из-за таяния снега вода быстро накапливается во дворах, подвалах и на улицах, что создает риск повреждения имущества и затрудняет передвижение.

Одещина йде під воду
Спасатели помогают местным. Фото: ГСЧС в Одесской области
затоплене село
Затопленная улица. Фото: ГСЧС в Одесской области

По предварительным данным Одесской областной военной администрации, в результате подтопления на территории Раздельнянского района пострадало 15 населенных пунктов (Степановская, Захаровская, Цебриковская, Цебриковская, Великомихайловская ТГ). Подтоплены 93 дома.

Рятувальники працюють на місці підтоплень
Вода подмерзает. Фото: ГСЧС в Одесской области
Затоплене поле
Затопленное село. Фото: ГСЧС в Одесской области

В Березовском районе пострадали 75 жилых домов в Николаевской, Чогодаровской, Ширяевской, Петроверовской и Черновской громадах.

Вода в селах на Одещині
Спасатель откачивает воду. Фото: ГСЧС в Одесской области

Спасатели ликвидируют последствия потопа

На местах работают подразделения ГСЧС. Спасатели откачивают воду с помощью мотопомп и специальной техники, чтобы уменьшить уровень подтопления и не допустить дальнейшего распространения воды. Работы продолжаются круглосуточно.

Местным жителям также помогают укреплять территории, отводить воду от домов и сохранять вещи от повреждения. В службе отмечают, что ситуация остается контролируемой, но зависит от погодных условий.

Вулиця пішла під воду
Затопленная улица в селе. Фото: ГСЧС в Одесской области

Спасатели остаются рядом с людьми в пострадавших населенных пунктах и продолжат работать, пока уровень воды не снизится и ситуация полностью не стабилизируется.

Напомним, на трассе М-05, которая соединяет Одессу и Киев после оттепелей и морозов покрытие начало массово разрушаться. Водители говорят, что "асфальт сошел вместе со снегом", и дорога превратилась в сплошные выбоины. Из-за ям и разрушенного асфальта люди массово жалуются на поврежденные авто, а движение местами фактически останавливается.

Также мы писали, что 18 февраля, в Одессе и области резко ухудшится погода. Синоптики предупреждают о снеге, гололеде и сильном ветре. В течение суток ожидается до 19 мм осадков, а местами ночью и утром - сильный снег с количеством до 29 мм за 12 часов.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Одесса непогода Одесская область зима Новости Одессы потоп
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации