Подтопление в Одесской области из-за таяния снега - фото и видео

Одесчина уходит под воду — появились фото последствий подтоплений
После резкого потепления в Одесской области начал активно таять снег, и это уже дало первые последствия. В нескольких районах области подтопило дворы и частные дома. Спасатели работают без перерыва.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Одесской области.
Какие районы страдают от подтоплений
По данным спасателей, в Березовском, Раздельнянском и Подольском районах зафиксировали подтопление придомовых территорий и жилых домовладений. Из-за таяния снега вода быстро накапливается во дворах, подвалах и на улицах, что создает риск повреждения имущества и затрудняет передвижение.
По предварительным данным Одесской областной военной администрации, в результате подтопления на территории Раздельнянского района пострадало 15 населенных пунктов (Степановская, Захаровская, Цебриковская, Цебриковская, Великомихайловская ТГ). Подтоплены 93 дома.
В Березовском районе пострадали 75 жилых домов в Николаевской, Чогодаровской, Ширяевской, Петроверовской и Черновской громадах.
Спасатели ликвидируют последствия потопа
На местах работают подразделения ГСЧС. Спасатели откачивают воду с помощью мотопомп и специальной техники, чтобы уменьшить уровень подтопления и не допустить дальнейшего распространения воды. Работы продолжаются круглосуточно.
Местным жителям также помогают укреплять территории, отводить воду от домов и сохранять вещи от повреждения. В службе отмечают, что ситуация остается контролируемой, но зависит от погодных условий.
Спасатели остаются рядом с людьми в пострадавших населенных пунктах и продолжат работать, пока уровень воды не снизится и ситуация полностью не стабилизируется.
Напомним, на трассе М-05, которая соединяет Одессу и Киев после оттепелей и морозов покрытие начало массово разрушаться. Водители говорят, что "асфальт сошел вместе со снегом", и дорога превратилась в сплошные выбоины. Из-за ям и разрушенного асфальта люди массово жалуются на поврежденные авто, а движение местами фактически останавливается.
Также мы писали, что 18 февраля, в Одессе и области резко ухудшится погода. Синоптики предупреждают о снеге, гололеде и сильном ветре. В течение суток ожидается до 19 мм осадков, а местами ночью и утром - сильный снег с количеством до 29 мм за 12 часов.
