Подтопление в Одесской области из-за таяния снега - фото и видео

Спасатель откачивает воду. Фото: ГСЧС в Одесской области

После резкого потепления в Одесской области начал активно таять снег, и это уже дало первые последствия. В нескольких районах области подтопило дворы и частные дома. Спасатели работают без перерыва.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Одесской области.

Какие районы страдают от подтоплений

По данным спасателей, в Березовском, Раздельнянском и Подольском районах зафиксировали подтопление придомовых территорий и жилых домовладений. Из-за таяния снега вода быстро накапливается во дворах, подвалах и на улицах, что создает риск повреждения имущества и затрудняет передвижение.

Спасатели помогают местным. Фото: ГСЧС в Одесской области

Затопленная улица. Фото: ГСЧС в Одесской области

По предварительным данным Одесской областной военной администрации, в результате подтопления на территории Раздельнянского района пострадало 15 населенных пунктов (Степановская, Захаровская, Цебриковская, Цебриковская, Великомихайловская ТГ). Подтоплены 93 дома.

Вода подмерзает. Фото: ГСЧС в Одесской области

Затопленное село. Фото: ГСЧС в Одесской области

В Березовском районе пострадали 75 жилых домов в Николаевской, Чогодаровской, Ширяевской, Петроверовской и Черновской громадах.

Спасатель откачивает воду. Фото: ГСЧС в Одесской области

Спасатели ликвидируют последствия потопа

На местах работают подразделения ГСЧС. Спасатели откачивают воду с помощью мотопомп и специальной техники, чтобы уменьшить уровень подтопления и не допустить дальнейшего распространения воды. Работы продолжаются круглосуточно.

Местным жителям также помогают укреплять территории, отводить воду от домов и сохранять вещи от повреждения. В службе отмечают, что ситуация остается контролируемой, но зависит от погодных условий.

Затопленная улица в селе. Фото: ГСЧС в Одесской области

Спасатели остаются рядом с людьми в пострадавших населенных пунктах и продолжат работать, пока уровень воды не снизится и ситуация полностью не стабилизируется.

Напомним, на трассе М-05, которая соединяет Одессу и Киев после оттепелей и морозов покрытие начало массово разрушаться. Водители говорят, что "асфальт сошел вместе со снегом", и дорога превратилась в сплошные выбоины. Из-за ям и разрушенного асфальта люди массово жалуются на поврежденные авто, а движение местами фактически останавливается.

Также мы писали, что 18 февраля, в Одессе и области резко ухудшится погода. Синоптики предупреждают о снеге, гололеде и сильном ветре. В течение суток ожидается до 19 мм осадков, а местами ночью и утром - сильный снег с количеством до 29 мм за 12 часов.

