Україна
Одещина йде під воду — з'явилися фото наслідків подтоплень

Одещина йде під воду — з'явилися фото наслідків подтоплень

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 14:40
Підтоплення на Одещині через танення снігу — фото та відео
Рятувальник відкачує воду. Фото: ДСНС в Одеській області

Після різкого потепління на Одещині почав активно танути сніг, і це вже дало перші наслідки. У кількох районах області підтопило подвір’я та приватні будинки. Рятувальники працюють без перерви.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланнням на Головне управління ДСНС в Одеській області. 

Читайте також:

Які райони страждають від підтоплень

За даними рятувальників, у Березівському, Роздільнянському та Подільському районах зафіксували підтоплення прибудинкових територій і житлових домоволодінь. Через танення снігу вода швидко накопичується у дворах, підвалах і на вулицях, що створює ризик пошкодження майна та ускладнює пересування.

Одещина йде під воду
Рятувальники допомагають місцевим. Фото: ДСНС в Одеській області
затоплене село
Затоплена вулиця. Фото: ДСНС в Одеській області

За попередніми даними Одеської обласної віськової адміністрації, внаслідок підтоплення на території Роздільнянського району постраждало 15 населенних пунктів (Степанівська, Захарівська, Цебриківськівська, Великомихайлівська ТГ). Підтоплено 93 будинки.

Рятувальники працюють на місці підтоплень
Вода підмерзає. Фото: ДСНС в Одеській області
Затоплене поле
Затоплене село. Фото: ДСНС в Одеській області

У Березівському районі постраждали 75 житлових будинків у Миколаївській, Чогодарівській, Ширяівській, Петровірівській та Чернівській громадах. 

Вода в селах на Одещині
Рятувальник відкачує воду. Фото: ДСНС в Одеській області

Рятувальники ліквідують наслідки потопу

На місцях працюють підрозділи ДСНС. Рятувальники відкачують воду за допомогою мотопомп та спеціальної техніки, щоб зменшити рівень підтоплення і не допустити подальшого поширення води. Роботи тривають цілодобово.

Місцевим мешканцям також допомагають укріплювати території, відводити воду від будинків і зберігати речі від пошкодження. У службі зазначають, що ситуація залишається контрольованою, але залежить від погодних умов.

Вулиця пішла під воду
Затоплена вулиця в селі. Фото: ДСНС в Одеській області

Рятувальники залишаються поруч із людьми у постраждалих населених пунктах і продовжать працювати, поки рівень води не знизиться і ситуація повністю не стабілізується.

Нагадаємо, на трасі М-05, яка з’єднує Одесу та Київ після відлиг і морозів покриття почало масово руйнуватися. Водії кажуть, що "асфальт зійшов разом зі снігом", і дорога перетворилася на суцільні вибоїни. Через ями та зруйнований асфальт люди масово скаржаться на пошкоджені авто, а рух місцями фактично зупиняється.

Також ми писали, що 18 лютого, в Одесі та області різко погіршиться погода. Синоптики попереджають про сніг, ожеледь і сильний вітер. Упродовж доби очікується до 19 мм опадів, а місцями вночі та вранці — сильний сніг із кількістю до 29 мм за 12 годин. 

Одеса негода Одеська область зима Новини Одеси потоп
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
