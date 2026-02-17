Підтоплення на Одещині через танення снігу — фото та відео

Рятувальник відкачує воду. Фото: ДСНС в Одеській області

Після різкого потепління на Одещині почав активно танути сніг, і це вже дало перші наслідки. У кількох районах області підтопило подвір’я та приватні будинки. Рятувальники працюють без перерви.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланнням на Головне управління ДСНС в Одеській області.

Які райони страждають від підтоплень

За даними рятувальників, у Березівському, Роздільнянському та Подільському районах зафіксували підтоплення прибудинкових територій і житлових домоволодінь. Через танення снігу вода швидко накопичується у дворах, підвалах і на вулицях, що створює ризик пошкодження майна та ускладнює пересування.

Рятувальники допомагають місцевим. Фото: ДСНС в Одеській області

Затоплена вулиця. Фото: ДСНС в Одеській області

За попередніми даними Одеської обласної віськової адміністрації, внаслідок підтоплення на території Роздільнянського району постраждало 15 населенних пунктів (Степанівська, Захарівська, Цебриківськівська, Великомихайлівська ТГ). Підтоплено 93 будинки.

Вода підмерзає. Фото: ДСНС в Одеській області

Затоплене село. Фото: ДСНС в Одеській області

У Березівському районі постраждали 75 житлових будинків у Миколаївській, Чогодарівській, Ширяівській, Петровірівській та Чернівській громадах.

Рятувальник відкачує воду. Фото: ДСНС в Одеській області

Рятувальники ліквідують наслідки потопу

На місцях працюють підрозділи ДСНС. Рятувальники відкачують воду за допомогою мотопомп та спеціальної техніки, щоб зменшити рівень підтоплення і не допустити подальшого поширення води. Роботи тривають цілодобово.

Місцевим мешканцям також допомагають укріплювати території, відводити воду від будинків і зберігати речі від пошкодження. У службі зазначають, що ситуація залишається контрольованою, але залежить від погодних умов.

Затоплена вулиця в селі. Фото: ДСНС в Одеській області

Рятувальники залишаються поруч із людьми у постраждалих населених пунктах і продовжать працювати, поки рівень води не знизиться і ситуація повністю не стабілізується.

Нагадаємо, на трасі М-05, яка з’єднує Одесу та Київ після відлиг і морозів покриття почало масово руйнуватися. Водії кажуть, що "асфальт зійшов разом зі снігом", і дорога перетворилася на суцільні вибоїни. Через ями та зруйнований асфальт люди масово скаржаться на пошкоджені авто, а рух місцями фактично зупиняється.

Також ми писали, що 18 лютого, в Одесі та області різко погіршиться погода. Синоптики попереджають про сніг, ожеледь і сильний вітер. Упродовж доби очікується до 19 мм опадів, а місцями вночі та вранці — сильний сніг із кількістю до 29 мм за 12 годин.

