Підтоплення на Одещині та Миколаївщині: лютий 2026

Підтоплена дорога. Фото ілюстративне: ДСНС в Миколаївській області

У південних регіонах України фіксують підтоплення після різкої зміни погоди. Через танення снігу та дощі вода стоїть на полях і дорогах, а подекуди доходить до дворів і будинків на півночі Одещини та Миколаївщині.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на користувачів соцмереж.

Потоп на Одещині

У соцмережах масово публікують відео підтоплень на півночі Одеської області. Після морозів прийшло потепління, сніг почав швидко танути, а дощі лише посилили ситуацію. Через це вода накопичується у низинах і виходить на дороги та прибудинкові території.

У TikTok та Instagram користувачі показують наслідки. На відео видно, як вода стоїть на полях, заливає узбіччя і частково перекриває проїзд. Водії рухаються повільно, щоб не пошкодити авто або не заглухнути. Деякі ділянки доріг виглядають як суцільні калюжі.

Офіційно рятувальники також підтверджують підтоплення в регіонах. В Одеській області, за даними ДСНС, через танення снігу підтоплено прибудинкові території у кількох районах.

Зокрема, у Подільському районі постраждали 24 приватні домоволодіння. У Роздільнянському районі підтоплено 7 домогосподарств, ще 7 — у Березівському районі. Вода заходить у двори, що ускладнює життя мешканців і створює ризик для майна.

Підтоплення на Миколаївщині

На Миколаївщині ситуація також складна. Рятувальники повідомляють про підтоплення у низці громад через інтенсивне танення снігу та рясні дощі. Постраждали населені пункти Арбузинської, Кам’яномостівської, Кривоозерської, Синюхинобрідської, Доманівської, Мостівської та Казанківської громад.

До Служби порятунку надійшло 23 повідомлення про підтоплення. Йдеться про 49 присадибних ділянок у 17 населених пунктах.

До ліквідації наслідків залучили 25 рятувальників, 14 одиниць техніки та 9 мотопомп. Також працює техніка комунальних підприємств і місцевих пожежних команд.

Підтоплення на Миколаївщині. Фото: ДСНС в Миколаївській області

Найскладніша ситуація залишається у селі Кумарі Кам’яномостівської громади Первомайського району. Там підтоплені двори і житлові будинки. На місці працюють 13 рятувальників, залучено техніку та мотопомпи, також допомагають приватні підприємства.

Рятувальники продовжують відкачувати воду та моніторити ситуацію. У разі нових опадів або подальшого потепління підтоплення можуть посилитися.

