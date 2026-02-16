Видео
Україна
Вода уже на полях и дорогах — Одесчину постепенно затапливает

Вода уже на полях и дорогах — Одесчину постепенно затапливает

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 13:58
Подтопления в Одесской и Николаевской областях: февраль 2026 года
Подтопленная дорога. Фото иллюстративное: ГСЧС в Николаевской области

В южных регионах Украины фиксируют подтопления после резкой смены погоды. Из-за таяния снега и дождей вода стоит на полях и дорогах, а иногда доходит до дворов и домов на севере Одесской и Николаевской областей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на пользователей соцсетей.

Читайте также:

Потоп в Одесской области

В соцсетях массово публикуют видео подтоплений на севере Одесской области. После морозов пришло потепление, снег начал быстро таять, а дожди только усугубили ситуацию. Из-за этого вода накапливается в низинах и выходит на дороги и придомовые территории.

@podolsk.info

🏠В селе Немировское Подольского района начинается затопление домов. 📍Люди жалуются на старосту ОТГ Кручок Людмила Федоровна, ничего не делает в селе, по ее словам что здесь ничего страшного. ‼️Мешканці просят помочь в решении проблемы. Это только начало, воды все больше и больше. #котовск #balta #podolskinfo #одесса #подольск #подольск

♬ оригинальная аудиозапись - Podolsk info

В TikTok и Instagram пользователи показывают последствия. На видео видно, как вода стоит на полях, заливает обочины и частично перекрывает проезд. Водители двигаются медленно, чтобы не повредить авто или не заглохнуть. Некоторые участки дорог выглядят как сплошные лужи.

Официально спасатели также подтверждают подтопления в регионах. В Одесской области, по данным ГСЧС, из-за таяния снега подтоплены придомовые территории в нескольких районах.

В частности, в Подольском районе пострадали 24 частных домовладения. В Раздельнянском районе подтоплены 7 домохозяйств, еще 7 — в Березовском районе. Вода заходит во дворы, что усложняет жизнь жителей и создает риск для имущества.

Подтопление на Николаевщине

На Николаевщине ситуация также сложная. Спасатели сообщают о подтоплении в ряде общин из-за интенсивного таяния снега и обильных дождей. Пострадали населенные пункты Арбузинской, Каменномостовской, Кривоозерской, Синюхинобродской, Доманевской, Мостовской и Казанковской громад.

В Службу спасения поступило 23 сообщения о подтоплении. Речь идет о 49 приусадебных участках в 17 населенных пунктах.

К ликвидации последствий привлекли 25 спасателей, 14 единиц техники и 9 мотопомп. Также работает техника коммунальных предприятий и местных пожарных команд.

Потоп
Подтопление на Николаевщине. Фото: ГСЧС в Николаевской области

Самая сложная ситуация остается в селе Кумари Каменномостовской общины Первомайского района. Там подтоплены дворы и жилые дома. На месте работают 13 спасателей, привлечена техника и мотопомпы, также помогают частные предприятия.

Спасатели продолжают откачивать воду и мониторить ситуацию. В случае новых осадков или дальнейшего потепления подтопления могут усилиться.

Напомним, в ночь на 16 февраля Киев снова накрыла зимняя непогода. С ночи в столице продолжаются масштабные работы по очистке дорог от снега и гололеда. На улицах наблюдаются масштабные пробки и коллапс.

Также мы писали, что в Португалии сильные ливни вызвали масштабное наводнение. В результате прорвало дамбу соединяющую Лиссабон и Порту. Часть главной автомагистрали обвалилась, там образовался прорыв.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
