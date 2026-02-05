Видео
Україна
Видео

Одессу затопило — последствия прорыва трубы на дороге (фото)

Одессу затопило — последствия прорыва трубы на дороге (фото)

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 15:15
Прорыв водопровода на Люстдорфской дороге в Одессе
Потоп на дороге. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 5 января, на Люстдорфской дороге в Одессе произошел прорыв водопровода. Вода подтопила проезжую часть. Движение на участке затруднено, водителям советуют искать объезд.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте потопа и зафиксировали последствия.

Читайте также:

Потоп в Одессе

Прорыв произошел на одном из оживленных участков Люстдорфской дороги. Подтоплена проезжая часть между улицами Бреуса и Артиллерийской. Из-за мощного течения вода быстро вышла на проезжую часть и залила несколько полос движения. Машины проезжают медленно, образуются пробки.

Прорив водопроводу в Одесі
Авто на дороге во время потопа. Фото: Новини.LIVE
Потоп на одній із вулиць Одеси
Машины едут по затопленной улице. Фото: Новини.LIVE

Водителей просят заранее планировать маршрут и, по возможности, обходить подтопленную зону между улицами Бреуса и Артиллерийской. Из-за аварии изменено движение общественного транспорта.

В Одесі затопило вулицю
Машины в воде на дороге. Фото: Новини.LIVE
Потоп на одній із вулиць Одеси
Коммунальные машины на месте прорыва. Фото: Новини.LIVE

Социальный автобус, временно курсирующий по маршруту трамвая №26, ездит в обоих направлениях по улице Краснова.

В Одесі стався прорив водопроводу
Коммунальные службы на месте потопа. Фото: Новини.LIVE
В Одесі затопило вулицю
Коммунальщики ремонтируют прорыв. Фото: Новини.LIVE

На месте работают аварийные бригады. Они принимают первоочередные меры, чтобы остановить утечку воды и стабилизировать ситуацию.

Потоп на одній із вулиць Одеси
Машины на дороге. Фото: Новини.LIVE
Потоп в Одесі: затоплено вулицю
Вода стекает в ливневку. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что в Одессе масштабное отключение воды. Происходило это по двум причинам. В частности, из-за аварии на водопроводе и из-за плановых ремонтных работ.

Также мы писали, что сегодня, 5 февраля, сильно затруднено движение транспорта в направлении границы с Молдовой. Большие пробки образовались на нескольких участках трассы от Одессы до Паланки.

Одесса дороги Одесская область вода Новости Одессы проезд потоп
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
