Прорыв водопровода на Люстдорфской дороге в Одессе

Одессу затопило — последствия прорыва трубы на дороге (фото)
Сегодня, 5 января, на Люстдорфской дороге в Одессе произошел прорыв водопровода. Вода подтопила проезжую часть. Движение на участке затруднено, водителям советуют искать объезд.
Журналисты Новини.LIVE побывали на месте потопа и зафиксировали последствия.
Потоп в Одессе
Прорыв произошел на одном из оживленных участков Люстдорфской дороги. Подтоплена проезжая часть между улицами Бреуса и Артиллерийской. Из-за мощного течения вода быстро вышла на проезжую часть и залила несколько полос движения. Машины проезжают медленно, образуются пробки.
Водителей просят заранее планировать маршрут и, по возможности, обходить подтопленную зону между улицами Бреуса и Артиллерийской. Из-за аварии изменено движение общественного транспорта.
Социальный автобус, временно курсирующий по маршруту трамвая №26, ездит в обоих направлениях по улице Краснова.
На месте работают аварийные бригады. Они принимают первоочередные меры, чтобы остановить утечку воды и стабилизировать ситуацию.
Напомним, мы сообщали, что в Одессе масштабное отключение воды. Происходило это по двум причинам. В частности, из-за аварии на водопроводе и из-за плановых ремонтных работ.
Также мы писали, что сегодня, 5 февраля, сильно затруднено движение транспорта в направлении границы с Молдовой. Большие пробки образовались на нескольких участках трассы от Одессы до Паланки.
