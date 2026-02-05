Сильные пробки на дороге Одесса-Рени 5 февраля: рекомендации для водителей

Машины на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 5 февраля на автомобильной дороге Одесса-Рени зафиксированы сильные пробки на нескольких участках трассы. Проезд автомобилей значительно затруднен. Водителям следует учитывать задержки, заранее тщательно планировать маршрут и знать объездные пути, чтобы избежать длительных задержек.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Дорога к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" значительно затруднена. Задержки возникли сразу на нескольких участках трассы. В частности пробки наблюдаются на выезде из Одессы, возле села Маяки, а также в районе НПП "Нижнеднестропский". Время в пути сейчас составляет около 1 часа 20 минут.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Движение автомобилей на дороге к паромной переправе в Орловке проходит без осложнений — транспорт движется свободно, без пробок и задержек. Только на въезде из транзитной зоны с Молдовой наблюдаются незначительные сложности. Время в пути превышает четыре часа.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

Движение к пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть" происходит без задержек и пробок. Небольшие очереди образуются только перед и после транзитной зоны с Молдовой. Время в пути составляет примерно 4 часа 30 минут. Существует альтернативный путь, который почти полностью проходит через территорию соседней страны, однако его проезд может длиться более 5 часов.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, что компания Toyota анонсировала возобновление производства ключевых элементов для двигателей 4A-GE. Изготовление деталей будет осуществляться в рамках программы GR Heritage Parts для поддержки моделей, имеющих статус культовых.

Также мы писали, что на других КПП Украины почти не зафиксировано пробок. Однако водителей предупреждают о возможных сбоях в работе электронных систем и призывают планировать свои поездки вовремя.