Сильні затори на дорозі Одеса–Рені 5 лютого: рекомендації для водіїв

Автівки на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 5 лютого на автомобільній дорозі Одеса–Рені зафіксовано сильні затори на декількох ділянках траси. Проїзд автомобілів значно ускладнено. Водіям варто враховувати затримки, заздалегідь ретельно планувати маршрут та знати об’їзні шляхи, щоб уникнути тривалих затримок.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

Дорога до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" значно ускладнена. Затримки виникли одразу на декількох ділянках траси. Зокрема затори спостерігаються на виїзді з Одеси, біля села Маяки, а також в районі НПП "Нижньодністропський". Час у дорозі наразі складає близько 1 години 20 хвилин.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух автомобілів на дорозі до паромної переправи в Орлівці проходить без ускладнень — транспорт рухається вільно, без заторів та затримок. Лише на в'їзді з транзитної зони з Молдовою спостерігаються незначні складнощі. Час у дорозі перевищує чотири години.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" відбувається без затримок і заторів. Невеликі черги утворюються лише перед та після транзитної зони з Молдовою. Час у дорозі становить приблизно 4 години 30 хвилин. Існує альтернативний шлях, який майже повністю проходить через територію сусідньої країни, проте його проїзд може тривати понад 5 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Також ми писали, що на інших КПП України майже не зафіксовано заторів. Однак водіїв попереджають про можливі збої в роботі електронних систем і закликають планувати свої поїздки вчасно.