Головна Одеса З Одеси до Молдови — які складності у проїзді

З Одеси до Молдови — які складності у проїзді

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 14:39
Сильні затори на дорозі Одеса–Рені 5 лютого: рекомендації для водіїв
Автівки на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 5 лютого на автомобільній дорозі Одеса–Рені зафіксовано сильні затори на декількох ділянках траси. Проїзд автомобілів значно ускладнено. Водіям варто враховувати затримки, заздалегідь ретельно планувати маршрут та знати об’їзні шляхи, щоб уникнути тривалих затримок.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Дорога до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" значно ускладнена. Затримки виникли одразу на декількох ділянках траси. Зокрема затори спостерігаються на виїзді з Одеси, біля села Маяки, а також в районі НПП "Нижньодністропський". Час у дорозі наразі складає близько 1 години 20 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух автомобілів на дорозі до паромної переправи в Орлівці проходить без ускладнень — транспорт рухається вільно, без заторів та затримок. Лише на в'їзді з транзитної зони з Молдовою спостерігаються незначні складнощі. Час у дорозі перевищує чотири години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" відбувається без затримок і заторів. Невеликі черги утворюються лише перед та після транзитної зони з Молдовою. Час у дорозі становить приблизно 4 години 30 хвилин. Існує альтернативний шлях, який майже повністю проходить через територію сусідньої країни, проте його проїзд може тривати понад 5 годин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що компанія Toyota анонсувала відновлення виробництва ключових елементів для двигунів 4A-GE. Виготовлення деталей здійснюватиметься у межах програми GR Heritage Parts для підтримки моделей, що мають статус культових.

Також ми писали, що на інших КПП України майже не зафіксовано заторів. Однак водіїв попереджають про можливі збої в роботі електронних систем і закликають планувати свої поїздки вчасно.

Одеса КПП дороги авто Одеська область затори Новини Одеси виїзд за кордон
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
