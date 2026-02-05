В Одессе подтопило дорогу и отключили воду из-за ремонтов

Люди стоят в очереди за водой. Фото иллюстративное: Новини Одессы

В части Одессы, сегодня, 5 февраля временно нет водоснабжения по двум причинам. На Люстдорфской дороге произошел порыв водопровода, из-за чего подтопило проезжую часть между улицами Бреуса и Артиллерийской и затруднило движение транспорта. Параллельно специалисты проводят плановый ремонт на сетях в других районах города. Восстановление воды обещают к вечеру, однако сроки могут измениться в зависимости от хода работ.

Где нет воды в Одессе

ул. 19-А линия,

ул. Кузнецова, 108-110,

переулок 2-1 Керченский.

Отключение до 14:00.

ул. Нежинская, 49-59,

ул. Дворянская, 18-30,

ул. Киры Мурадовой, 1-9.

Отключение до 15:00.

ул. Григория Зленко,

ул. Троллейбусная,

ул. Трамвайная,

ул. Евгения Чикаленко, 46-71,

ул. Академика Королева, 63-85,

ул. Люстдорфская дорога, 240-262.

Отключение до 16:00.

просп. Князя Ярослава Мудрого,

ул. Нежинская, 24-42,

ул. Дворянская, 28,

ул. Новосельского, 43-61.

Отключение до 18:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

