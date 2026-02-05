Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Одесса Авария на водоканале в Одессе — что известно об отключении

Авария на водоканале в Одессе — что известно об отключении

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 12:06
В Одессе подтопило дорогу и отключили воду из-за ремонтов
Люди стоят в очереди за водой. Фото иллюстративное: Новини Одессы

В части Одессы, сегодня, 5 февраля временно нет водоснабжения по двум причинам. На Люстдорфской дороге произошел порыв водопровода, из-за чего подтопило проезжую часть между улицами Бреуса и Артиллерийской и затруднило движение транспорта. Параллельно специалисты проводят плановый ремонт на сетях в других районах города. Восстановление воды обещают к вечеру, однако сроки могут измениться в зависимости от хода работ.

Об этом сообщает "Инфоксводоканал", передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Где нет воды в Одессе

  • ул. 19-А линия,
  • ул. Кузнецова, 108-110,
  • переулок 2-1 Керченский.

Отключение до 14:00.

  • ул. Нежинская, 49-59,
  • ул. Дворянская, 18-30,
  • ул. Киры Мурадовой, 1-9.

Отключение до 15:00.

  • ул. Григория Зленко,
  • ул. Троллейбусная,
  • ул. Трамвайная,
  • ул. Евгения Чикаленко, 46-71,
  • ул. Академика Королева, 63-85,
  • ул. Люстдорфская дорога, 240-262.

Отключение до 16:00.

  • просп. Князя Ярослава Мудрого,
  • ул. Нежинская, 24-42,
  • ул. Дворянская, 28,
  • ул. Новосельского, 43-61.

Отключение до 18:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • пр. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвещения, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • пр. Леси Украинки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтана,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе планируют ввести особый режим графиков. Также мы писали о том, какой тариф на воду действует в феврале.

Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы отключения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
