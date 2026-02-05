В Одессе подтопило дорогу и отключили воду из-за ремонтов

Авария на водоканале в Одессе — что известно об отключении
В части Одессы, сегодня, 5 февраля временно нет водоснабжения по двум причинам. На Люстдорфской дороге произошел порыв водопровода, из-за чего подтопило проезжую часть между улицами Бреуса и Артиллерийской и затруднило движение транспорта. Параллельно специалисты проводят плановый ремонт на сетях в других районах города. Восстановление воды обещают к вечеру, однако сроки могут измениться в зависимости от хода работ.
Об этом сообщает "Инфоксводоканал", передают Новини.LIVE.
Где нет воды в Одессе
- ул. 19-А линия,
- ул. Кузнецова, 108-110,
- переулок 2-1 Керченский.
Отключение до 14:00.
- ул. Нежинская, 49-59,
- ул. Дворянская, 18-30,
- ул. Киры Мурадовой, 1-9.
Отключение до 15:00.
- ул. Григория Зленко,
- ул. Троллейбусная,
- ул. Трамвайная,
- ул. Евгения Чикаленко, 46-71,
- ул. Академика Королева, 63-85,
- ул. Люстдорфская дорога, 240-262.
Отключение до 16:00.
- просп. Князя Ярослава Мудрого,
- ул. Нежинская, 24-42,
- ул. Дворянская, 28,
- ул. Новосельского, 43-61.
Отключение до 18:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Одессе
В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
